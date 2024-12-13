الرياضة - 11:01 - أميرة فتحي: معنديش صحاب ستات خالص.. أصدقائي كلهم رجالة «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:01 مساءً - أكدت الفنانة أميرة فتحي، إن الرجل يمثل كل شيء في حياتها قائلة: «معنديش صحاب ستات خالص، أصدقائي جميعهم من الرجالة».

وأوضحت أميرة فتحي، خلال حوارها في برنامج «كلام الناس» تقديم الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، مساء الجمعة: «أنا أصدقائي كلهم رجالة، أنا معنديش ستات خالص، نادرًا»، مضيفة «أنا مش عارفه إيه السبب؟ قعدت فترة زعلانة من القصة دي، لكن خلاص مش مشكلة، من وأنا في المدرسة ولغاية دلوقتي أصحابي كلهم رجالة».

وتابعت أميرة فتحي: «قريبين مني أوي وأقدر أتكلم معاهم، دايما اللي بيحبوني الستات اللي واثقة من نفسها، وللأسف في كتير أوي مش واثقين في نفسهم، للأسف مهزوزين».

وعلى صعيد آخر كشفت الفنانة أميرة فتحي حقيقة وجود صلة قرابة بينها وبين الفنانة سوسن بدر، إضافة إلى لاعب النادي الأهلي السابق أحمد فتحي.

وقالت، إنها تتشرف بأن تكون ابنة الفنانة سوسن بدر، ولكن هذا الأمر غير صحيح، معلقة: «يمكن عشان إحنا فينا شبه من بعض، الناس بتقول كده، أنا يشرفني أني أكون بنتها، هي إنسانة وفنانة جميلة وأنا بحبها».

وعن صلة قرابتها بلاعب النادي الأهلي السابق أحمد فتحي، قالت فتحي: «موضوع أحمد غريب جدًا، طول النهار الفانز بيسألوني هو انتي أخت أحمد فتحي»، مستكملة: «يشرفني أكون أخته، لاعب جميل، لكن أنا مش أخته»، مؤكدة أنها لا تملك علاقات قرابة في الوسط الفني.