الرياضة - 10:36 - عاجل | سماع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:36 مساءً - أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، مساء اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق.

وأكد أن الانفجار يأتي بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال.

الأوضاع في سوريا

ولا زالت الأحداث تتسارع في سوريا، فمنذ أيام تفاجأ العالم أجمع بهجوم للجماعات الإرهابية المسلحة، ولم تلبث أيام قليلة إلا وسيطرت على حلب ثم حمص، لتتوالى الأحداث بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وبعد ذلك الإعلان بساعات بدأ الاحتلال الإسرائيلي التوغل في مناطق بسوريا والاستيلاء على بعضها بحجة حماية المستوطنين من الإرهاب،