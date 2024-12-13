الرياضة - 09:56 - أرقام تاريخية تنتظر الأهلي أمام باتشوكا في كأس القارات للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - يلتقي الأهلي مع نظيره باتشوكا المكسيكي على أرضية استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، غدًا السبت، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس القارات للأندية 2024، وسيحصل الفائز على لقب كأس التحدي المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتطلع الأهلي للفوز في مباراة الغد من أجل الحصول على كأس التحدي من جهة، وبلوغ المباراة النهائية التي ستجمع الفائز منهما مع ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا على استاد لوسيل يوم الأربعاء المقبل من جهة أخرى.

مشوار الأهلي وباتشوكا نحو نصف نهائي كأس القارات للأندية

وتأهل الأهلي للدور قبل النهائي بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد بالقاهرة في أكتوبر الماضي ليتوج بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، فيما صعد الفريق المكسيكي بعد انتصاره بنفس النتيجة على بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية أمس الأول الأربعاء بالدوحة، ليتوج بكأس ديربي الأمريكتين.

وتعد مباراة الغد هي السادسة للأهلي المصري في مواجهة الفرق المكسيكية في البطولات العالمية، حيث حقق فوزين مقابل ثلاث هزائم في خمس مواجهات سابقة بكأس العالم للأندية بنظامها القديم بمشاركة سبعة فرق في بلد واحد.

ويتطلع الأهلي لتحقيق إنجاز جديد في النسخة الحالية من كأس القارات والوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، خاصة أن كل محاولاته في الوصول لهذا الهدف باءت بالفشل في كل مشاركاته السابقة.

مارسيل كولر يبحث عن اللقب الـ12 مع الأهلي

ويسعى السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي لتحقيق لقبه الثاني عشر مع الأهلي منذ توليه مسؤولية الفريق في صيف 2022، بعدما قاد الفريق للفوز بلقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، إضافة إلى كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

ويعتمد كولر على مجموعة من اللاعبين المؤثرين مثل محمد الشناوي حارس المرمى ووسام أبو علي وحسين الشحات ومروان عطية وامام عاشور ويحيى عطية الله وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وغيرهم من اللاعبين الذين أعربوا عن أملهم في التأهل للنهائي للمرة الأولى وملاقاة بطل أوروبا في المباراة الختامية للبطولة.

على الجانب الآخر.. يطمح الأوروجوياني جييرمو ألمادا مدرب باتشوكا لتحقيق لقبه الرابع بعد قيادة الفريق للفوز ببطولة الدوري ودوري أبطال كونكاكاف وأخيرا كأس ديربي الأمريكتين قبل يومين.

ويعتمد مدرب باتشوكا على عدد من العناصر المهمة في صفوف الفريق مثل المغربي أسامة الإدريسي الذي سجل هدفا وصنع آخر في مباراة بوتافوجو البرازيلي أمس الأول، إضافة إلى أرتورو جونزاليس وآلان جوتيريز، والمهاجم الفنزويلي المخضرم خوسيه روندون.