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تشكيل مباراة فالنسيا وبلد الوليد في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

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تشكيل مباراة فالنسيا وبلد الوليد في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة فالنسيا وبلد الوليد في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:40 مساءً - أعلن فريقا فالنسيا وبلد الوليد تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني “ الليجا”. 

ويلتقي فريق فالنسيا مع نظيره بلد الوليد، مساء اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر الجاريعلي ملعب “ نويفو خوسيه زوريلا”، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل فالنسيا أمام بلد الوليد 

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تشكيل بلد الوليد أمام فالنسيا 

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موعد مباراة فالنسيا ضد بلد الوليد 

تقام مباراة فالنسيا ضد بلد الوليد، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة بلد الوليد ضد فالنسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة فالنسيا وبلد الوليد، في بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، بصوت المعلق عبد الله الغامدي.

ترتيب  فالنسيا وبلد الوليد بالدوري الإسباني 

ويحتل فريق فالنسيا المركز التاسع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز العشرين والاخير برصيد 9 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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