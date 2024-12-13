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الرياضة - 09:36 - «الأرصاد» تعلن إنذارا بحريا لخليج السويس والبحر الأحمر.. حالة الطقس غدا السبت حتى الخميس المقبل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:36 - «الأرصاد» تعلن إنذارا بحريا لخليج السويس والبحر الأحمر.. حالة الطقس غدا السبت حتى الخميس المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:36 - «الأرصاد» تعلن إنذارا بحريا لخليج السويس والبحر الأحمر.. حالة الطقس غدا السبت حتى الخميس المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اعتبارًا من السبت 14 ديسمبر 2024 حتى الخميس 19 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على وسط سيناء.

طقس يوم السبت 14 ديسمبر 2024

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد إنذارا جويا بشأن حالة الطقس من غد السبت إلى الأحد 15 ديسمبر 2024، مشيرة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 65 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

إنذار بحري لخليج السويس والبحر الأحمر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس يوم السبت سيكون مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس
طقس يوم السبت 14 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 20 13
السواحل الشمالية 20 10
شمال الصعيد 21 07
جنوب الصعيد 24 11

وأشارت هيئة الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 65:50 كم/س»، مع ارتفاع الأمواج إلى 4:3 متر»، لافتة إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على وسط سيناء.

الظواهر الجوية غدا السبت

وحذرت المواطنين من سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح على مناطق مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس يوم الأحد 15 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 20 12
السواحل الشمالية 20 10
شمال الصعيد 21 06
جنوب الصعيد 26 11

طقس يومي الأحد والإثنين 15-16 ديسمبر 2024

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس يومي الأحد والإثنين 15-16 ديسمبر 2024 سيشهد وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع انتشار نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

بيان هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس

وقالت الهيئة في بيان لها إنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل 17 ديسمبر 2024، سيشهد الطقس انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2-3 درجة على شمال البلاد وسقوط أمطار متفاوتة الشدة يصاحب ذلك نشاط رياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة غدا السبت 14 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 19 11
6 أكتوبر 20 11
بنها 20 12
دمنهور 19 12
المنصورة 20 12
الزقازيق 20 13
شبين الكوم 20 12
طنطا 19 12
دمياط 21 15
بورسعيد 21 18
الإسماعيلية 21 11
السويس 20 11
شرم الشيخ 24 16
الإسكندرية 21 11
العلمين الجديدة 20 10
مطروح 20 10
الغردقة 23 14
الأقصر 24 10
أسوان 24 12
الوادي الجديد 21 07

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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