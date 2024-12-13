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الرياضة - 09:16 - «هيعمل من باتشوكا شكشوكة».. ياسمين عز تدعم الأهلي في مباراته القادمة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:16 - «هيعمل من باتشوكا شكشوكة».. ياسمين عز تدعم الأهلي في مباراته القادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - «هيعمل من باتشوكا شكشوكة».. ياسمين عز تدعم الأهلي في مباراته القادمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - حرصت الإعلامية ياسمين عز على توجيه الدعم إلى فريق النادي الأهلي في مباراته القادمة ضد «باتشوكا» ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال، التي تقام في العاصمة القطرية بالوقت الحالي، موجهة نصيحة للسيدات وكيفية التعامل مع الزوج خلال وقت المباراة.

وجهت ياسمين عز عددا من النصائح للسيدات خلال وقت مباراة الأهلي وباتشوكا للسيدات، قائلة: «بكرة هيكون في ماتش مهم جدا، الجمهور المصري والعربي هيكون على موعد مع التاريخ، ولما نقول التاريخ هكون بتكلم عن النادي الأهلي، هيلعب ضد مين باتشوكا، اللي هيعمل منه شكشوكا».

وتابعت ياسمين عز: «ولما دورت لقيت اسم باتشوكا تعني الدموع، وده حاجة حزينة بالنسبة لهم وتدعو للتفائل لنا، وبلاش الأسئلة الوجودية يا مدام، وسيبي جوزك في حاله، متسألهوش متشغلهوش، قبل الماتش جهزي المقرمشات والمسليات، لو بتحبي وعاوزة تخدمي في حاله سيبي».

أميرة فتحي ضيفة ياسمين عز

ومن ناحية أخرى، حلت الفنانة أميرة فتحي، ضيفة على برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز من خلال شاشة MBC مصر أسبوعيا، و تكشف من خلاله الكثير من التفاصيل والأسرار حول حياتها الفنية والشخصية.

وكانت أعلنت الصفحة الرسمية لشاشة MBC مصر عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة أميرة فتحي في «كلام الناس»، قائلة: «النجمة أميرة فتحي في أول ظهور لها، وأسرار وقصص وتفاصيل تحكيها لأول مرة عن حياتها الفنية والشخصية.. الليلة في ضيافة ياسمين عز وبرنامج #كلام_الناس.. السادسة مساء على MBCMASR».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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