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الرياضة - 08:56 - مصطفى بكري: إسرائيل دمرت 80% من البنية التحتية العسكرية للجيش السوري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:56 - مصطفى بكري: إسرائيل دمرت 80% من البنية التحتية العسكرية للجيش السوري - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - مصطفى بكري: إسرائيل دمرت 80% من البنية التحتية العسكرية للجيش السوري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الأراضي السورية تنتهك من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أن نتنياهو أعلن أنه تم الاستيلاء على 325 كيلو متر من أرض سوريا.

وأكد مصطفى 80% من أسلحة الجيش السوري تم تدميرها من الدفاع الجوي والمطارات والطائرات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتساءل مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" هل سنكون أمام حكم جديد يتميز بقيم ومبادئ وثوابت وأسس لجمهورية ديمقراطية كما يقال، أم أن الطبع يغلب التطبع ويظل من تربوا على أيدي الدواعش هم المسيطرون؟.

وأوضح مصطفى بكري، أن اليوم كان هناك مظاهرات عارمة في سوريا، فما هو الشكل الجديد في سوريا؟ وما الذي يحدث في جبل الشيخ

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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