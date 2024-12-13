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الرياضة - 08:56 - متحدث الخارجية المصرية لـ «حقائق وأسرار»: تحركات لبدء عملية سياسية شاملة في سوريا دون تدخلات خارجية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:56 - متحدث الخارجية المصرية لـ «حقائق وأسرار»: تحركات لبدء عملية سياسية شاملة في سوريا دون تدخلات خارجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - متحدث الخارجية المصرية لـ «حقائق وأسرار»: تحركات لبدء عملية سياسية شاملة في سوريا دون تدخلات خارجية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - أكد السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن وزارة الخارجية تتابع التغير السياسي التاريخي الذي تشهده سوريا، لافتاً إلى أنه لا بد من بدء عملية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة دون تدخلات خارجية ويتم إدارتها دون إقصاء لأحد في سوريا.

وأضاف المتحدث خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن وزارة الخارجية تعمل مع الشركاء الدوليين لدعم سوريا في إعادة الاعمار وعودة اللاجئين السورين إلى بلادهم، موضحاً أن مصر وسوريا تجمعهما علاقات تاريخية ممتدة وكنا دولة موحدة".

وأكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هناك 4 عناصر أساسية تشكل الموقف الرسمي بشان أحداث سوريا، لافتا إلى أن مصر ترى ضرورة احترام وحدة وسلامة سوريا.

وأشار خلاف إلى أن هناك تحركات لبدء عملية سياسية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة دون تدخلات خارجية.

وأوضح أن وزارة الخارجية تجري العديد من الاتصالات لتوفيق الأوضاع في سوريا، وتعمل على مسارات متعددة لأجل أحداث سوريا، مشيراً إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات استهداف إسرائيل البنية التحتية العسكرية السورية، معقباً أن مصر ترفض التدخلات والإملاءات الخارجية في الشأن السوري.

وتابع السفير نعيم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، نطالب بالحفاظ على مقدرات الدولة السورية، وندين بأشد العبارات استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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