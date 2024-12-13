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قبل صدام الغد، شاهد ملخص المباراة الوحيدة التي جمعت الأهلي وباتشوكا المكسيكي - أخبار كلمتك

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قبل صدام الغد، شاهد ملخص المباراة الوحيدة التي جمعت الأهلي وباتشوكا المكسيكي - أخبار كلمتك

قبل صدام الغد، شاهد ملخص المباراة الوحيدة التي جمعت الأهلي وباتشوكا المكسيكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:45 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره باتشوكا المكسيكي علي ملعب 974 في دولة قطر وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع باتشوكا، غدا السبت، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 974، على أن يواجه الفريق الفائز ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل. 

مباراة وحيدة جمعت الأهلي وباتشوكا 

ولم يلتقِ النادي الأهلي مع نظيره باتشوكا المكسيكي سوا في مواجهة وحيدة كانت في كاس العالم للأندية موسم 2008 أي قبل 16 عاما. 

وخسر الأهلي أمام منافسه باتشوكا المكسيكي بنتيجة 4-2، حيث تقدم الأهلي حينها بثنائية، حيث أحرز الهدف الأول للأهلي اللاعب فيستو بينتو بالخطأ في مرماه ثم سجل فلافيو الهدف الثاني، قبل أن ينجح باتشوكا في تحويل النتيجة لصالحه والفوز برباعية. 
 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي على كأس التحدي، صباح اليوم في قطر، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». 

حضر الاجتماع ممثلًا عن الأهلي كل من: المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي الأهلي، والمنسق العام للبعثة في قطر، وسمير عدلي المدير الإداري، ومحمد أسامة إداري الفريق، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلًا عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلًا عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم. 

خلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمباراة، والزي الخاص بالفريقين، حيث يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي. 

وحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ولاعبي الفريق على متابعة لقاء بوتافوجو وباتشوكا من ملعب المباراة، وأبدوا إعجابهم بأداء الفريق المكسيكي الذي استطاع تحقيق الفوز على بطل البرازيل بثلاثية نظيفة في مفاجأة كبيرة للجميع، حيث رشح أغلب اللاعبين والجهاز الفني بوتافوجو للصعود  على حساب صاحب المركز السادس عشر بالدوري المكسيكي. 

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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