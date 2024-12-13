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الرياضة - 08:16 - خبير عسكري: إسرائيل تدمر الردارات في لبنان وأمريكا تواصل تزويدها بأحدث الأجهزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:16 - خبير عسكري: إسرائيل تدمر الردارات في لبنان وأمريكا تواصل تزويدها بأحدث الأجهزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - خبير عسكري: إسرائيل تدمر الردارات في لبنان وأمريكا تواصل تزويدها بأحدث الأجهزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:16 مساءً - قال العميد عادل المشموشي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن جبل الشيخ يُعد من أهم النقاط الاستراتيجية لإسرائيل، خاصة فيما يتعلق بجبهة الرصد الجوي، موضحًا أن أحد الأسباب التي دفعت إسرائيل للسيطرة على جبل الشيخ هو أنه يشكل ملتقى للحدود الثلاثية الفلسطينية اللبنانية السورية، مما يتيح لها الكشف عن الأراضي الشاسعة على مدار 360 درجة.

إسرائيل تسعى إلى ضرب كل الردارات في المنطقة

وأضاف «المشموشي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تسعى إلى ضرب جميع الردارات التي كانت منتشرة على سلسلة جبال لبنان الغربية، وذلك لأنها كانت تكشف العمق داخل الأراضي الإسرائيلية.

الولايات المتحدة تواصل تزويد إسرائيل بأحدث أجهزة الرصد

ولفت الخبير العسكري إلى أن كافة الأراضي التي يمكن مراقبتها باستخدام التقنيات الحديثة قد أصبحت تحت السيطرة، في ظل تفاوت القوى العسكرية بين الدول العربية المحيطة بفلسطين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تمد إسرائيل بأحدث ما لديها من أجهزة رصد وتعقب للتحركات الجوية والأرضية والبحرية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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