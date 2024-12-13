الرياضة - 08:16 - مواعيد وأماكن شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:16 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي.. لازال البحث مستمرا من قبل المواطنين عن تفاصيل التقديم لـ شقق الإسكان الاجتماعي، وعن مواعيد وأماكن شراء كراسات الشروط.. التفاصيل في السطور التالية.

كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي متاح حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، مضيفة أنه يجب دفع مبلغ 300 لشراء الكراسة، ويجب سداد المصروفات الإدارية 355 جنيها ومبلغ جدية الحجز.

وأشارت إلى أن شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي يتم من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

مبلغ جدية الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي

وأشارت وزارة الإسكان أن المتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعي في المحافظات يجب عليهم دفع مبلغ جدية الحجز الذي يبلغ 20 ألف جنيه، أما المتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة فيجب عليهم دفع مبلغ جدية الحجز الذي يبلغ نحو 30 ألف جنيه.

وأشارت وزارة الإسكان أن مساحات شقق الإسكان الاجتماعي تتراوح بين 75 مترا مربعا، و90 مترا مربعا.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتتمثّل الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في الآتي: «صورة الرقم القومي للزوج والزوجة، صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها، شهادة دخل، إيصال مرافق، قيد عائلي مميكن، قسيمة زواج مميكنة، برنت تأمينات إن وجد، صورة شهادات ميلاد الأبناء، صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز، صورة من إيصال سداد كراسة الشروط، الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل، استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة».

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل في المدن الجديدة تتراوح بين 415- 530 ألف جنيه».

وتتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر 542 ألف جنيه- 700 ألف جنيه».

أما أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي ومتوسطي الدخل فتتراوح بين 184 ألف جنيه- 400 ألف جنيه».

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل

- أكتوبر الجديدة 3200 وحدة سكنية.

- العاشر من رمضان 120 وحدة سكنية.

- برج العرب الجديدة 1000 وحدة سكنية.

- مدينة السادات 2400 وحدة سكنية.؟

- أخميم الجديدة 1550 وحدة سكنية.

- سوهاج الجديدة 420 وحدة سكنية.

- قنا الجديدة 1000 وحدة سكنية.

- غرب قنا 1200 وحدة سكنية.

- طيبة الجديدة 760 وحدة سكنية.

- المنيا الجديدة 800 وحدة سكنية.

- أسوان الجديدة 540 وحدة سكنية».

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل

- الجيزة (العياط، وجزر القطوري) 2455 وحدة سكنية.

- الشرقية 335 وحدة سكنية.

- المنوفية 3045 وحدة سكنية.

- الفيوم 3495 وحدة سكنية.

- الإسماعيلية 250 وحدة سكنية.

- البحيرة 1320 وحدة سكنية.

- مطروح 400 وحدة سكنية.

- شمال سيناء 595 وحدة سكنية.

- جنوب سيناء 250 وحدة سكنية.

- بني سويف 825 وحدة سكنية.

- المنيا 777 وحدة سكنية.

- سوهاج 851 وحدة سكنية.

- قنا 2955 وحدة سكنية.

- أسيوط 3130 وحدة سكنية.

- الأقصر 2610 وحدة سكنية.

- أسوان 665 وحدة سكنية.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر

- العاشر من رمضان بواقع 5 آلاف و639 وحدة سكنية.

- برج العرب الجديدة بواقع 1000 وحدة سكنية.

- السادات بواقع 300 وحدة سكنية..

- أسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية.

- المنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.

- مدن حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية.

- مدينة 15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية.

- أكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية.

- حدائق أكتوبر بواقع 10 آلاف و204 وحدات سكنية.

طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- الدخول على موقع التقديم على الشقق، من هنــــــا.

- إدخال البيانات مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي المُكوّن من 14 رقما.

- اختيار الدور الذي يرغب في السكن به.

- الضغط على «أرغب التقديم»، وملء جميع البيانات المطلوبة.