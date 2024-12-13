بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يودع كأس نجوم قطر بعد الخسارة من الدحيل بثلاثية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:45 مساءً - تأهل فريق الدحيل إلى نهائي كأس نجوم قطر بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على نظيره الوكرة بعد انتهاء الوقت الإضافي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد عبد الله بن خليفة في نصف نهائي كأس نجوم قطر 2024-2025.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق؛ لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية قبل أن يحسمها الدحيل لحسابه.

مباراة الدحيل والوكرة

وسجل الهدف الأول والثاني لفريق الدحيل اللاعب بوريجايد في الدقيق 48 و108، بينما أحرز الهدف الثالث اللاعب علي في الدقيقة 112.

وأحرز هدف الوكرة الوحيد اللاعب جوميس في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

وتعرض حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة القطري لإصابة قوية في الرأس خلال مشاركته رفقة فريقه أمام الدحيل.

وغادر حمدي فتحي ملعب المباراة في الدقيقة 25.

تشكيل الوكرة أمام الدحيل

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