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الرياضة - 07:36 - سعر الذهب الآن.. عيار 21 يتراجع ويسجل 3810 جنيها في أسواق الصاغة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:36 - سعر الذهب الآن.. عيار 21 يتراجع ويسجل 3810 جنيها في أسواق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - سعر الذهب الآن.. عيار 21 يتراجع ويسجل 3810 جنيها في أسواق الصاغة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:36 مساءً - تراجع سعر الذهب الآن في أسواق الصاغة خلال تداولات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث بقيمة 10 جنيهات، حيث سجل سعر الذهب الآن عيار 21 نحو 3810 جنيهًا للبيع، و3790 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30480 جنيهًا للبيع، و30320 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

وترصد بوابة كلمتك خلال السطور التالية، سعر الذهب الآن خلال تداولات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة، وتأتي كالآتي:

سعر الذهب الآن عيار 24

سجل سعر الذهب الآن عيار 24 في أسواق الصاغة بمصر نحو 4354.25 جنيه للبيع، و4331.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 في الأسواق إلى 3991.5 جنيه للبيع، و3970.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 نحو 3810 جنيهًا للبيع، و3790 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن عيار 18

أما عن سعر الذهب الآن عيار 18 فسجل في محال المجوهرات نحو 3265.75 جنيه للبيع، و3248.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة نحو 2540 جنيهًا للبيع، و2526.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب الآن عيار 12 في الأسواق إلى 2177.25 جنيه للبيع، و2165.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 نحو 30480 جنيهًا للبيع، و30320 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر أوقية الذهب

وسجلت أسعار أوقية الذهب الآن نحو 2659.53 دولار للبيع، و2659.26 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

وتختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين محل وآخر حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا، وذلك باختلاف سعر الذهب والعيار، حيث تصل في الأغلب نسبة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4354.25 جنيه 4331.5 جنيه
عيار 22 3991.5 جنيه 3970.5 جنيه
عيار 21 3810 جنيهًا 3790 جنيهًا
عيار 18 3265.75 جنيه 3248.5 جنيه
عيار 14 2540 جنيهًا 2526.75 جنيه
عيار 12 2177.25 جنيه 2165.75 جنيه
عيار 9 1632.75 جنيه 1624.25 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30480 جنيهًا 30320 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2659.53 دولار 2659.26 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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