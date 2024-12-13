تفاصيل اختطاف هذه الشخصية بصنعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل اختطاف هذه الشخصية بصنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «قلب قلبي».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم الهنا اللي أنا فيه | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «قلب قلبي».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم الهنا اللي أنا فيه | فيديو - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: تطورات سوريا أحدثت خللًا في النظام الإقليمي العربي - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: تطورات سوريا أحدثت خللًا في النظام الإقليمي العربي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - مصطفى بكري: إسرائيل دمرت 80% من البنية التحتية العسكرية للجيش السوري - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - مصطفى بكري: إسرائيل دمرت 80% من البنية التحتية العسكرية للجيش السوري - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - متحدث الخارجية المصرية لـ «حقائق وأسرار»: تحركات لبدء عملية سياسية شاملة في سوريا دون تدخلات خارجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - متحدث الخارجية المصرية لـ «حقائق وأسرار»: تحركات لبدء عملية سياسية شاملة في سوريا دون تدخلات خارجية - أخبار كلمتك

شيرين عبد الوهاب بـ لوك الأميرات على مسرح حفلها في دبي (فيديو) - أخبار كلمتك

شيرين عبد الوهاب بـ لوك الأميرات على مسرح حفلها في دبي (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد سلسلة من الارتفاعات، كم وصل سعر الدولار في البنوك المصرية؟ - أخبار كلمتك

بعد سلسلة من الارتفاعات، كم وصل سعر الدولار في البنوك المصرية؟ - أخبار كلمتك

قبل صدام الغد، شاهد ملخص المباراة الوحيدة التي جمعت الأهلي وباتشوكا المكسيكي - أخبار كلمتك

قبل صدام الغد، شاهد ملخص المباراة الوحيدة التي جمعت الأهلي وباتشوكا المكسيكي - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن معركة تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

بن سلمان يتحدث عن معركة تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يطمئن على صحة وزير المياه والبيئة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يطمئن على صحة وزير المياه والبيئة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

باتشوكا يتفوق على الأهلي في القيمة التسويقية قبل مواجهة "الإنتركونتيننتال" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
باتشوكا يتفوق على الأهلي في القيمة التسويقية قبل مواجهة "الإنتركونتيننتال" - أخبار كلمتك

باتشوكا يتفوق على الأهلي في القيمة التسويقية قبل مواجهة "الإنتركونتيننتال" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:35 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه باتشوكا المكسيكي مساء غد السبت على ملعب 974 بدولة قطر وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

ونستعرض معكم خلال السطور القادمة القيمة التسويقية لفريق الأهلي وباتشوكا قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين. 

القيمة التسويقية لفريقي الأهلي وباتشوكا 

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن فريق باتشوكا المكسيكي يتفوق علي النادي الأهلي في القيمة التسويقية. 

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق باتشوكا نحو 48.40 مليون يورو، كما يعد أغلى لاعب لدى الفريق المكسيكي هو أسامة إدريسي بقيمة 7 ملايين يورو، ثم يليه نيلسون ديوسا بـ 4.5 مليون يورو، ثم بريان جونزاليس بـ 4 ملايين يورو. 

بينما تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي نحو 30.88 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي القلعة الحمراء وسام أبو علي بقيمة 3 ملايين يورو، إمام عاشور بـ 3 ملايين يورو، ثم يحيى عطية الله بـ 2.20 مليون يورو. 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي على كأس التحدي، صباح اليوم في قطر، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». 

حضر الاجتماع ممثلًا عن الأهلي كل من: المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي الاهلي، والمنسق العام للبعثة في قطر، وسمير عدلي المدير الإداري، ومحمد أسامة إداري الفريق، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلًا عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلًا عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم. 


خلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمباراة، والزي الخاص بالفريقين، حيث يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي. 

وحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ولاعبي الفريق على متابعة لقاء بوتافوجو وباتشوكا من ملعب المباراة، وأبدوا إعجابهم بأداء الفريق المكسيكي الذي استطاع تحقيق الفوز على بطل البرازيل بثلاثية نظيفة في مفاجأة كبيرة للجميع، حيث رشح أغلب اللاعبين والجهاز الفني بوتافوجو للصعود  على حساب صاحب المركز السادس عشر بالدوري المكسيكي. 

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أحلامي كادت تتحقق، إبراهيم عادل يكشف آخر تطورات ملف احترافه وسر تدخل النني - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق