حمدي فتحي يغادر ملعب مباراة الوكرة والدحيل بعد إصابة قوية في الرأس (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - تعرض حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة القطري إلي إصابة قوية في الرأس خلال مشاركته رفقة فريقه أمام الدحيل في المباراة التي تجمع بينهم اليوم في نصف نهائي كاس نجوم قطر.

وغادر حمدي فتحي ملعب المباراة في الدقيقة 25.

ويتعادل الدحيل مع الوكرة بهدف لكل فريق خلال المواجهة التي تقام بينهم الان علي استاد عبدالله بن خليفة في نصف نهائي كأس نجوم قطر 2024-2025

تشكيل الوكرة أمام الدحيل

القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والوكرة في كأس نجوم قطر

و وتبث مباراة الدحيل والوكرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية والكأس القطرية الناقل الحصري لمباريات كأس نجوم قطر، داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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