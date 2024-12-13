كولر: جماهير الأهلي هم اللاعب رقم 12 والفريق يتعرض لإرهاق شديد بسبب ضغط المباريات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، جاهزية الأحمر لمباراة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي، التي تقام مساء غدٍ السبت على استاد ٩٧٤ في قطر، والمؤهلة إلى نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم، للحديث عن المباراة: إن اللاعبين يمتلكون خبرات كبيرة لخوض مواجهة باتشوكا واللعب في بطولة بحجم بطولة كأس القارات للأندية، مؤكدًا قدرتهم على التعامل مع مثل تلك المواجهات.

وأضاف كولر: لدينا جمهور كبير يشجعنا، وهو اللاعب رقم ١٢، ونأمل أن يكون بنفس الكثافة كما حدث في القاهرة أمام العين الإماراتي.

وواصل المدير الفني حديثه: عندما يشعر اللاعبون بقوة المنافس، فعلينا أن نلعب بقوة أكبر، وأتمنى أن نحقق الفوز، وأن نبذل قصارى جهدنا أثناء المباراة ونؤدي بأقصى طاقة وبأعلى تركيز.

كما أكد كولر أن بوتافوجو كان مرجحًا للفوز خلال ديربي الأمريكتين أمام باتشوكا، وأن الأمر دائمًا لا يسير كما نتوقع، لافتًا إلى أن باتشوكا أحرز أهدافًا، وهو ما يحفز الأهلي غدًا من أجل الفوز، وأن يصل إلى مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس القارات للأندية.

كما أشاد المدير الفني بالملاعب التي تدرب عليها الفريق، وأن الظروف مهيأة للاستفادة منها.

وأكد كولر أن الأهلي يتعرض لإرهاق شديد بسبب ضغط المباريات، لكن اللاعبين اعتادوا على ذلك، مشيدًا باللياقة البدنية للاعبين وجاهزيتهم، وهو ما ظهر على مدار العامين الماضيين، حيث لعب الفريق بمستوى مشرف، موجهًا شكره للجميع على هذا الأداء والتعامل مع ضغوط المباريات.

وشدد المدير الفني على أن الفريق سبق وخاض مباريات جيدة في كأس العالم للأندية، ونود أن نُكمل المسيرة غدًا ولا نريد أن نعود بأيدٍ فارغة إلى القاهرة، وذلك نسعى للتركيز في مباراة الغد، ونأمل أن نسجل أهدافًا.

واختتم مارسيل كولر حديثه بالتأكيد على أن الجماهير من الأسباب الرئيسية في النجاحات التي يحققها الفريق، متمنيًا أن يصل الأهلي إلى النهائي وتجاوز مباراة الغد أمام باتشوكا وتحقيق لقب عالمي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي على كأس التحدي، صباح اليوم في قطر، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

حضر الاجتماع ممثلًا عن الأهلي كل من: المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي الاهلي، والمنسق العام للبعثة في قطر، وسمير عدلي المدير الإداري، ومحمد أسامة إداري الفريق، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلًا عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلًا عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

خلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمباراة، والزي الخاص بالفريقين، حيث يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.

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