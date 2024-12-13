الرياضة - 05:51 - شقق جنة ودار وسكن مصر.. الشروط وآخر موعد للتقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان 2024 بمشروعات «الإسكان المتميز - سكن مصر - دار مصر - جنة»، يوم 26 ديسمبر الجاري، منوهة على المواطنين الراغبين في حجز الوحدات سرعة التقديم عبر الموقع الخاص «مسكن محور الوحدات».

موعد وطريقة التقديم في شقق الإسكان 2024

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم على شقق الإسكان 2024 وبدء طرح كراسات الشروط في مكاتب البريد المختلفة، بدء من يوم 27 أكتوبر الماضي، ويستمر حتى 26 ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن الحجز أون لاين عبر موقع مسكن محور الوحدات والذي يتيح كافة تفاصيل الحجز مثل: «شروط التقديم - أسعار ومساحات الوحدات - أسلوب الحجز والسداد - كراسات الشروط».

أماكن شقق الإسكان 2024

ويشمل الطرح الجديد ضمن شقق الإسكان 2024 عدة مشاريع وهم: «دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - جنة»، حيث تتوفر الوحدات السكنية للمواطنين البالغ عددهم 6575 وحدة في 15 مدينة مختلفة وهم: «القاهرة الجديدة - أكتوبر الجديدة - 6 أكتوبر - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - العاشر من رمضان - الشروق - السادات - المنيا الجديدة - غرب قناة الجديدة - نصر غرب أسيوط - دمياط الجديدة».

خطوات حجز شقق الإسكان 2024

- الدخول على موقع مسكن محور الوحدات، بالضغط هنـــــــا.

- اختيار أيقونة «محور الوحدات»، ثم الاطلاع على كراسة الشروط ومعرفة كافة تفاصيل الحجز.

- إنشاء حساب جديد على الموقع إذ لم يكن لديك حساب من قبل.

- أدخل الرقم القومي والاسم والهاتف.

- أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك، لأنه سيعتمد كوسيلة أساسية للتواصل بينك وبين الهيئة.

- أكمل البيانات المطلوبة مثل: «الحالة الاجتماعية - العنوان - بيانات الزوج والزوجة».

مساحات شقق الإسكان 2024

تتراوح مساحات شقق الإسكان 2024، من 100 متر إلى 150 مترا وتأتي المساحات على النحو التالي:

- 409 وحدة سكنية بمشروع جنة بمساحات تبدأ من 100 م2 وحتى 150 م2، و700 وحدة بسكن مصر بمساحات تتراوح من 106م2 وحتى 133م2، بمدينة القاهرة الجديدة.

- 233 وحدة سكنية جديدة في مشروع جنة بمساحات تتراوح من 100م2 وحتى 150م2، بمدينة 6 أكتوبر.

- 22 وحدة في مشروع دار مصر بمساحات تتراوح من 100م2 وحتى 150م2، و435 وحدة سكنية في سكن مصر بمساحات تتراوح بين 106م2 وحتى 118م بمدينة حدائق أكتوبر.

- 300 وحدة بمشروع سكن مصر بمساحات تتراوح بين 106م2 إلى 115م2 بمدينة أكتوبر الجديدة.

- 1500 وحدة سكنية ضمن مشروع عمارات الحي السادس بمساحة 90م2 في مدينة بدر

- 456 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 101م2 وحتى 111م2 في روضة العبور بمدينة العبور.

- 35 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمساحات تتراوح بين 106م2 وحتى 130م2 بمدينة الشروق.

- 11 وحدة سكنية ضمن مشروع دار مصر بمساحات تتراوح من 130م2 إلى 140م2 بمدينة العاشر من رمضان.

- 11 وحدة سكنية في دار مصر بمدينة السادات بمساحات تتراوح بين 130م2 إلى 150م2.

ـ 34 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمساحات تتراوح بين 106م2 إلى 115م2 بمدينة المنيا الجديدة.

- 246 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن مصر بمساحات تتراوح من 106م2 إلى 118م2 بمدينة غرب قنا.

- 310 وحدات سكنية من مشروع سكن مصر تبدأ من 106م2 إلى 130م2 بمدينة ناصر غرب أسيوط.