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الرياضة - 05:51 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الجمعة 13ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الجمعة 13ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:51 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الجمعة 13ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:51 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الجمعة 13ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الجمعة 13ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - سعر الدولار.. يشهد سعر الدولار منذ أيام حالة من الإرتفاع رويدا رويدا، حيث تأثر سعر الدولار بالتغيرات والأحداث الإقليمية، خاصة أحداث سوريا.

ومع ذلك استقر سعر الدولار الجمعة 13 ديسمبر 2024، في البنك المركزي المصري وعلى مدار تعاملات اليوم، عند رقم محدد، حيث توقف سعر الدولار عند 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

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سعر الدولار في مصر
سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار اليوم الجمعة
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 50.89 جنيه 50.79 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.89 جنيه 50.79 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.89 جنيه 50.79 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.90 جنيه 50.80 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.90 جنيه 50.80 جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.89 جنيه 50.79 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.92 جنيه 50.83 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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