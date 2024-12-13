الرياضة - 05:51 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الجمعة 13ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - سعر الدولار.. يشهد سعر الدولار منذ أيام حالة من الإرتفاع رويدا رويدا، حيث تأثر سعر الدولار بالتغيرات والأحداث الإقليمية، خاصة أحداث سوريا.

ومع ذلك استقر سعر الدولار الجمعة 13 ديسمبر 2024، في البنك المركزي المصري وعلى مدار تعاملات اليوم، عند رقم محدد، حيث توقف سعر الدولار عند 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

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سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الجمعة البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 50.89 جنيه 50.79 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.89 جنيه 50.79 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 50.89 جنيه 50.79 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.90 جنيه 50.80 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.90 جنيه 50.80 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.89 جنيه 50.79 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.92 جنيه 50.83 جنيه

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى مستوى

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبالنسبة لـ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي فبلغ نحو

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار في بنك الإسكندرية فبلغ نحو

سعر الدولار في بنك القاهرة

ووصل سعر الدولار في بنك القاهرة إلى مستوى

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو