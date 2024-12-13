زيزو ولبيب يغادران للمغرب الإثنين المقبل لحضور حفل الأفضل في إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:50 مساءً - يغادر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك رفقة أحمد مصطفى زيزو لاعب القلعة البيضاء، إلى المغرب فجر يوم الإثنين المقبل 16 ديسمبر الجاري، وذلك لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024.

وفي سياق متصل، كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف أعلن، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا بعد تقليص المرشحين إلى 3 لاعبين.

وتم استبعاد مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، من القائمة ويبقى الصراع بين الثلاثي أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، وحسين الشحات، لاعب الأهلي، وويليامز حارس صن داونز.

كما كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن القائمة النهائية لأفضل نادي في أفريقيا لعام 2024.

وضمت القائمة النهائية كلًا من النادي الأهلي والزمالك وصن داونز الجنوب إفريقي.

حفل جوائز الأفضل في إفريقيا

وقرر الكاف انطلاق الحفل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينتش يوم 16 ديسمبر الجاري في مدينة مراكش المغربية

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضورًا جماهيريًّا أفريقيًّا كبيرًا.

ويحمل النيجيري فيكتور أوسيمين لقب أفضل لاعب أفريقي (فئة الرجال)، بينما حصلت مواطنته أسيسات أوشوالا على الجائزة أيضًا في فئة السيدات.

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.