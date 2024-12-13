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الرياضة - 05:26 - بارد على أغلب الأنحاء.. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:26 - بارد على أغلب الأنحاء.. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:26 - بارد على أغلب الأنحاء.. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:26 مساءً - الطقس غدا.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، السبت، نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا وفي الصباح الباكر طقس بارد على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 20 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 12

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 12

دمياط 21 15

بورسعيد 21 18

الإسماعيلية 21 11

السويس 20 11

العريش 21 10

رفح 20 12

رأس سدر 21 11

نخل 18 05

كاترين 12 02

الطور 22 12

طابا 18 09

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 20 10

السلوم 19 09

سيوة 20 09

رأس غارب 23 14

الغردقة 23 14

سفاجا 22 15

مرسى علم 23 17

شلاتين 26 16

حلايب 23 18

أبو رماد 24 17

رأس حدربة 25 19

الفيوم 21 09

بني سويف 21 08

المنيا 21 08

أسيوط 21 07

سوهاج 22 09

قنا 24 10

الأقصر 24 10

أسوان 24 12

الوادي الجديد 21 07

أبوسمبل 24 11

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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