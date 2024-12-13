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بيراميدز بالقميص الأزرق والترجي بالأحمر، تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الفريقين (صور) - أخبار كلمتك

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بيراميدز بالقميص الأزرق والترجي بالأحمر، تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الفريقين (صور) - أخبار كلمتك

بيراميدز بالقميص الأزرق والترجي بالأحمر، تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الفريقين (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:20 مساءً - عقد اليوم، الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الترجي التونسي ونادي بيراميدز، بمقر نادي الترجي في العاصمة تونس، للترتيب للقاء والكشف عن كافة التجهيزات الخاصة به.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الترجي وبيراميدز

وتم الاتفاق على أن يرتدي نادي الترجي قميصه الأساسي الأحمر في أصفر، والشورت الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأبيض بالكامل.

ويرتدي في المقابل نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات والمنسق الأمني، ومحمد طاهر إداري الفريق وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مسئول التسويق بالنادي.

موعد مباراة الترجي وبيراميدز 

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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