مدرب باتشوكا: الأهلي يمتلك مواهب تمكنه من المنافسة على الألقاب العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:20 مساءً - تحدث جييريمو ألمادا، مدرب باتشوكا المكسيكي، عن مواجهة النادي الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال والمقرر أن تجمع بينهما غدا السبت على ملعب 974 بقطر.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وذلك بعد فوز الفريق المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة.

وقال ألمادا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش المباراة: “بذلنا جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية، لكن الآن نضع كل الجهد والتركيز على المواجهة القادمة أمام الأهلي ”.

وتابع: "لدي ثقة في لاعبي فريقي، ونحن جميعا نتطلع لمواجهة منافس عريق مثل الأهلي، ولا نقلق من الحضور الجماهيري لهم لأننا معتادون على اللعب أمام عدد كبير من الجماهير".

وواصل: “نأمل في تقديم مباراة مميزه غدا داخل الملعب لأنه هو الفيصل بين الفرق بغض النظر عن الجماهير المتواجدة تشجع أي فريق لذلك علينا بذل جهد مضاعف لتقديم أفضل أداء لنا”.

وأكمل: "الشناوي حارس مرمى الأهلي لاعب رائع ويملك إمكانيات فنية رائعة، والأهلي يمتلك من المواهب ما يمكنه من المنافسة على الألقاب العالمية".

واختتم: "تابعنا المباريات الأخيرة للأهلي ونعرف الفريق جيدا والفريق يمتلك كما قلت لاعبين رائعين للغاية وسنعي للفوز غدا".

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي على كأس التحدي، صباح اليوم في قطر، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



حضر الاجتماع ممثلًا عن الأهلي كل من: المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي الاهلي، والمنسق العام للبعثة في قطر، وسمير عدلي المدير الإداري، ومحمد أسامة إداري الفريق، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلًا عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلًا عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.



خلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمباراة، والزي الخاص بالفريقين، حيث يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.

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