كولر: جماهير الأهلي هم اللاعب رقم 12 والفريق يتعرض لإرهاق شديد بسبب ضغط المباريات - أخبار كلمتك

كولر: جماهير الأهلي هم اللاعب رقم 12 والفريق يتعرض لإرهاق شديد بسبب ضغط المباريات - أخبار كلمتك

التشكيل الكامل لمجلس إدارة اتحاد كرة اليد بعد فوز خالد فتحي - أخبار كلمتك

التشكيل الكامل لمجلس إدارة اتحاد كرة اليد بعد فوز خالد فتحي - أخبار كلمتك

الشناوي: لاعبو الأهلي يسعون لـ كتابة التاريخ عبر بوابة "باتشوكا" - أخبار كلمتك

الشناوي: لاعبو الأهلي يسعون لـ كتابة التاريخ عبر بوابة "باتشوكا" - أخبار كلمتك

عاجل:الحكومة الشرعية ترد على زعيم مليشيا الحوثي وتتحدث عن مفاجآت - أخبار كلمتك

عاجل:الحكومة الشرعية ترد على زعيم مليشيا الحوثي وتتحدث عن مفاجآت - أخبار كلمتك

حديث صادم للصحفي فتحي بن لزرق بشأن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

حديث صادم للصحفي فتحي بن لزرق بشأن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - شقق جنة ودار وسكن مصر.. الشروط وآخر موعد للتقديم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - شقق جنة ودار وسكن مصر.. الشروط وآخر موعد للتقديم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الجمعة 13ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية الجمعة 13ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الأعلى للشئون الإسلامية يواصل إطلاق مبادرة «قرآن السهرة» - أخبار كلمتك

الأعلى للشئون الإسلامية يواصل إطلاق مبادرة «قرآن السهرة» - أخبار كلمتك

السياحة تعلن استرداد مجموعة من القطع الأثرية الفريدة من جامعة كورك بأيرلندا - أخبار كلمتك

السياحة تعلن استرداد مجموعة من القطع الأثرية الفريدة من جامعة كورك بأيرلندا - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس غدا السبت - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس غدا السبت - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أحمد الشناوي: بيراميدز جاهز لتخطي عقبة الترجي على أرضه في دوري الأبطال - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أحمد الشناوي: بيراميدز جاهز لتخطي عقبة الترجي على أرضه في دوري الأبطال - أخبار كلمتك

أحمد الشناوي: بيراميدز جاهز لتخطي عقبة الترجي على أرضه في دوري الأبطال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز إن الفريق على أتم جاهزية واستعدادا لمواجهة الترجي التونسي ويعلم جيدا مدى صعوبة وقوة المواجهة كونها أمام فريق قوي ومتمرس في القارة الأفريقية ولديه إمكانيات قوية ويلعب في ملعبه ووسط جماهيره، وبالتالي اللقاء لن يكون سهلا، ولكن بيراميدز فريق رغم حداثة عهده إلا أنه يمتلك من اللاعبين والخبرات والتي تمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم والعودة من تونس بنتيجة إيجابية.

تصريحات أحمد الشناوي


أضاف أحمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي أنه غاب عن اللقاء الأخير في مالي بسبب نزلة برد شديدة والمرض وعاد في تونس وجاهز تماما للمواجهة، وأي لاعب سيشارك سيظهر أفضل ما لديه، وبيراميدز سيلعب من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل صدارة المجموعة في ظل امتلاك الفريقين لنفس عدد النقاط.

الشناوي أوضح أنه يعلم مدى قوة هجوم الترجي وامتلاكه للاعبين أقوياء ولكن بيراميدز في المقابل قوي ويمتلك لاعبين مهمين في جميع المراكز وبإمكانه الفوز في تونس وأغلب لاعبيه يمتلكون الخبرة، وهذه ليست الزيارة الأولى له لتونس ويعلم جيدا مدى قوة المباريات هنا وصعوبتها ولكن بيراميدز قوي في المقابل وقادر على حصد النقاط الثلاثة.

الحارس شدد على أن الفريق شاهد أكثر من مباراة لفريق الترجي ويعلم جيدا مدى قوته والتعامل الذهني لابد أن يكون بكل تركيز حتى آخر لحظة لفض الصدارة والابتعاد بالقمة.

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي 

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال افريقيا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت من ليون 3-2 بالدوري الأوروبي (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق