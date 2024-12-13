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الرياضة - 05:06 - أمن القاهرة يضبط تشكيلا عصابيا حاول تهريب مخدراغتصاب الفتيات GHP - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:06 - أمن القاهرة يضبط تشكيلا عصابيا حاول تهريب مخدراغتصاب الفتيات GHP - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:06 - أمن القاهرة يضبط تشكيلا عصابيا حاول تهريب مخدراغتصاب الفتيات GHP - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - ألقت أجهزة الأمن العام بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي لقيامه بتصنيع الأقراص والعقاقير وزجاجات تحوى على سائل GHP ـ مخدر اغتصاب الفتيات ـ قبل تهريبه خارج البلاد.

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اعتزام تشكيل عصابي يضم 8 عناصر إجرامية أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول متواجد خارج البلاد، بتصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والاتجار بها و محاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها داخل شرائح الكروم والحديد الخاصة بأعمال الإضاءة والطلاء وشحنها للخارج من خلال شركات الشحن لمصنع نجف وطلاء معادن خاص بإثنين منهم كائن بإحدى الدول.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على عناصر التشكيل بنطاق محافظات القاهرة و الجيزة و الغربية، وبحوزتهم زجاجة بداخلها سائل GHP، وكمية كبيرة من الأقراص والعقاقير المنشطة والأعشاب، و كمية من الأغلفة الكرتونية والعبوات المختلفة والأكياس المُعدة للتعبئة، وماكينة تعبئة، و2 جهاز تغليـف، ومبالغ ماليــة محلية أجنبية من حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة،

و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مالي 9 ملايين جنيها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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