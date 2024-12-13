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مدرب بيراميدز يتوعد الترجي بالهزيمة في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

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مدرب بيراميدز يتوعد الترجي بالهزيمة في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

مدرب بيراميدز يتوعد الترجي بالهزيمة في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، إن الفريق على أتم جاهزية واستعداد للقاء الترجي التونسي في قمة مباريات المجموعة، مشددا على أهمية اللقاء كونه يقام خارج الأرض ومع فريق قوي صاحب خبرة طويلة في القارة الأفريقية وأمام جماهيره، وكونه يحدد صدارة المجموعة فإنه يكتسب الكثير من الأهمية.  

تصريحات مدرب بيراميدز 

وأوضح المدير الفني خلال مؤتمر صحفي أن الفريق استعد جيدا للقاء بعد الوصول قبل أيام من مالي إلى تونس مباشرة، وتعافى كثيرا من المصابون من نزلات البرد التي ضربت الكثير من رحلة مالي للقاء دجوليبا وهناك بعض الغيابات، ولكنه يثق في جميع لاعبيه وقدرتهم على تقديم مواجهة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية في تونس نظرا لأهمية اللقاء.

وقال: رغم أن فريق بيراميدز حديث العهد مقارنة بـالترجي إلا أنه ولد كبيرا وأثبت نفسه محليا وقاريا، وسيعمل بكل تأكيد على الفوز في تونس رغم قوة المنافس وصعوبة المواجهة والجماهير الكبيرة المنتظر حضورها في ملعب رادس.

المدرب أكد أن بيراميدز من الفرق التي تتعامل مع الأمور والمنافسين حتى مع قوتهم بتغيير طريقة اللعب ولكنه يركز أكثر في فريقه وتجهيزه للمواجهة الهامة، ولديه ثقة كبيرة في أن الفريق الذي سيرتكب الأخطاء الأقل هو الذي سيحقق الفوز في النهاية، وبالتالي لابد من التركيز بنسبة ١٠٠٪؜ طوال أحداث اللقاء وحتى لا تحدث أي أخطاء.

وحول سؤال عن موقف النيجيري صديق إيجولا من اللقاء قال يورتشيتش إن اللاعب رغم وجوده في تونس إلا أنه غير متاح للمباراة لعدم قيده في القائمة انتظارا لفتح باب القيد مستقبلا ولكن وجوده جاء للحفاظ على لياقته وليكون جاهزا للقاءات المقبلة.

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي 

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء غد السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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