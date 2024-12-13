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بملابس بابا نويل، محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال في ليفربول (صور) - أخبار كلمتك

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بملابس بابا نويل، محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال في ليفربول (صور) - أخبار كلمتك

بملابس بابا نويل، محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال في ليفربول (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - توجه عدد من لاعبي فريق ليفريول بقيادة اللاعب المصري محمد صلاح لمستشفى ألدر هاي للأطفال في ليفربول.

وارتدى لاعبو ليفربول الملابس الخاصة باحتفالات رأس السنة.

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وفي سياق مختلف، من المقرر أن يلتقي ليفربول بقيادة محمد صلاح مع فولهام غدا السبت في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام صلاح أمام فولهام 

 وستكون هذه هي المواجهة التاسعة لـمحمد صلاح أمام فولهام، ففي اللقاءات الثمانية الماضية التي لعبها أمام الفريق اللندني، أحرز خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، علما بأنه حقق 5 انتصارات على منافسه مقابل تعادلين، فيما تكبد خسارة وحيدة.

ويطمع النجم الدولي المصري محمد صلاح، الذي أحرز هدف الفريق الوحيد في شباك جيرونا من ركلة جزاء، في مواصلة التوهج مع الفريق بالدوري الإنجليزي، وهز الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في البطولة.

ومنذ تمكنه من هز الشباك في فوز ليفربول 2 / 1 على ضيفه تشيلسي بالمرحلة الثامنة للبطولة، مارس صلاح هوايته في التسجيل بصورة متتالية في المباريات التالية بالمسابقة أمام كل من أرسنال وبرايتون وأستون فيلا وساوثهامبتون ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وعادل "محمد صلاح" أفضل سلسلة تسجيل له في لقاءات متتالية بالبطولة والتي سبق أن قام بها في شهري أغسطس وأكتوبر 2021.

وبعد أن أحرز هدفين وصنع هدفا آخر في لقاء فريقه الأخير بالبطولة أمام نيوكاسل الذي انتهى بتعادل مثير 3 / 3، انفرد صلاح بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف والصناعة لزملائه في لقاءات مختلفة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قام بذلك في 37 مباراة عبر مسيرته بالبطولة التي شهدت خوضه 214 لقاء، ليفض شراكته مع النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، الذي تمكن من القيام بذلك في 36 لقاء بالمسابقة.

ويتقاسم صلاح صدارة هدافي البطولة حاليا برصيد 13 هدفا مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي أحرز جائزة (الحذاء الذهبي)، التي يتم منحها لأفضل هداف في المسابقة خلال الموسمين الماضيين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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