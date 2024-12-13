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الرياضة - 04:46 - الزمالك يفاضل بين 3 أسماء لاختيار المدرب الجديد.. وهذا موعد الحسم «خاص» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:46 - الزمالك يفاضل بين 3 أسماء لاختيار المدرب الجديد.. وهذا موعد الحسم «خاص» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:46 - الزمالك يفاضل بين 3 أسماء لاختيار المدرب الجديد.. وهذا موعد الحسم «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:46 مساءً - أكد مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأسبوع" أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة كابتن حسين لبيب، استقر على 3 أسماء لاختيار المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

وكشف المصدر في تصريحاته، أن السويسري كريستيان جروس والألماني جوزيف زينباور والبرتغالي باولو سيرجيو هما الأقرب لاختيار أحدهما لقيادة الفارس الأبيض، خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز.

ورحل البرتغالي جوميز عن قيادة الزمالك إلى فريق الفتح السعودي بعدما فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بدفع قيمة الشرط الجزائي، وذلك عقب تلقيه عرض بمقابل مالي ضخم.

ووفقًا لما أكده المصدر في تصريحاته لـ"الأسبوع"، فإن مجلس إدارة الزمالك سيعلن عن المدير الفني الجديد عقب مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في الرابعة مساء غداً السبت على ستاد الجيش ببرج العرب، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وفي سياق متصل سيخوض فريق المصري تدريبه الختامي في السادسة مساء الغد باستاد برج العرب.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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