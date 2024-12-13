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كولر: هدفنا الفوز في المباراة المقبلة والوصول للنهائي لمواجهة ريال مدريد - أخبار كلمتك

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كولر: هدفنا الفوز في المباراة المقبلة والوصول للنهائي لمواجهة ريال مدريد - أخبار كلمتك

كولر: هدفنا الفوز في المباراة المقبلة والوصول للنهائي لمواجهة ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن مواجهة بوتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال خلال تصريحات عبر موقع الفيفا الرسمي. 

تصريحات كولر 

وقال كولر: "نحن سعداء للمشاركة في هذه البطولة واللعب ضد أفضل الفرق في العالم، حيث نأمل أن نتمكن من الفوز بالمباراة المقبلة والتأهل إلى المباراة النهائية".

وأضاف مدرب الأهلي : “ذهبنا لمشاهدة مباراة باتشوكا ضد بوتافوجو، لقد لعب الفريقان بشكل ممتاز، لكن فاز باتوشكا في النهاية وهو خصم قوي لكن بطبيعة الحال نحن نسعى للوصول إلى النهائي ومواجهة ريال مدريد”.

وأكمل: "من المهم أن يركز اللاعبون على كافة تفاصيل المباراة، فالفريق الخاسر يعود كما جاء، ولكن نحن نريد البقاء هنا لفترة أطول، وأشار إلى أن الفريق لا يلتفت إذا كان هناك وقت إضافي أو ركلات جزاء في المباراة المقبلة، موكدا أنه يجب أن يكون هدف فريقه هو الوصول إلى النهائي".

وأضاف: “ستقام المباراة على ملعب 974، في حين أن الفريق الفائز سيذهب إلى ملعب لوسيل، معقل النهائي، ومن الرائع أن تكون قادرا على اللعب في هذه الملاعب هنا في قطر، هنا يتوافر لدينا ملاعب تدريب رائعة، وهو الشيء الذي لا يتوفر لدينا في كل مكان في أفريقيا لذلك فإن التواجد هنا شيء رائع”. 

وقال: “الأهلي ليس غريبا على النجاح في المنافسات الدولية، حيث وصلنا من قبل إلى منصة التتويج في كأس العالم للأندية، كما فزنا على العين 3-0 في وحصدنا كأس القارات الثلاث". 

واختتم كولر: “عندما تلعب ضد أندية من أوروبا أو فرق دولية أخرى، يمكنك هذا من اكتساب المزيد من الخبرات، ومن وجهة نظري، هذا هو أفضل شيء”. 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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