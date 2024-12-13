الرياضة - 03:16 - رئيس وزراء فرنسا الجديد.. من هو فرانسوا بايرو؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - رئيس وزراء فرنسا الجديد.. عين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، فرنسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لميشال بارنييه، الذي أطاح به البرلمان الفرنسي منذ أكثر من أسبوع.

والتقى صباح اليوم الجمعة، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بـ فرنسوا بايرو، لوضع اللمسات الأخيرة قبل الإفصاح عن إعلان اختياره رئيسًا جديدًا للوزراء، وبعدها تم الإعلان الرسمي.

فرانسوا بايرو

- ولد رئيس الحكومة الفرنسية الجديد في في 25 مايو 1951 في بوردو بمنطقة بيرني أتلنتيك.

- حصل على شهادة البكالوريوس في الأدب من جامعة بوردو 3 في سن 23 عاما.

- عمل وزيرا للتعليم في 3 حكومات فرنسية.

- شغل منصب نائب برلماني عن منطقة بيرني أتلنتيك في الفترة ما بين 1986 و2012.

- ترأس بايرو المجلس العام لمنطقة بيرني أتلنتيك وانتخب مستشارا في بلدية مدينة بو.

- عمل مستشارا لرئيس البرلمان الأوروبي.

- ترشح 3 مرات في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الأولى كانت عام 2002 وحصل على 6.84% من الأصوات، ورشح نفسه عام 2007 ويرتكز برنامجه على التقارب مع الحزب الاشتراكي، والثالة كانت عام 2012.

- شغل لفترة قصيرة منصب وزير العدل في الولاية الرئاسية الأولى لإيمانويل ماكرون عام 2017.

- قدم استقالته بعد 35 يوما من تعيينه ووجهت له تهمة الفساد.

- زعيم حزب الحركة الديمقراطية في فرنسا.

- بايرو رئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية المنتمي إلى وسط اليمين.

- تولى بايرو حقيبة وزارة التعليم في ثلاث حكومات يمينية.

- يشغل حاليا منصب المفوض الأعلى للتخطيط الحكومي.