الرياضة - 02:27 - تعيين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء في فرنسا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - أعلنت الرئاسة الفرنسية، تعيين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء في فرنسا، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» منذ قليل.
وجاء تعيين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء خلفا لميشال بارنييه الذي حجب عنه البرلمان الثقة قبل أكثر من أسبوع.
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