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الرياضة - 02:27 - تعيين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء في فرنسا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:27 - تعيين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء في فرنسا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - تعيين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء في فرنسا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - أعلنت الرئاسة الفرنسية، تعيين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء في فرنسا، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» منذ قليل.

وجاء تعيين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء خلفا لميشال بارنييه الذي حجب عنه البرلمان الثقة قبل أكثر من أسبوع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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