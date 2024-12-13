الرياضة - 02:27 - جولد بيليون: الذهب يتراجع عالميا ويتجه لتحقيق مكاسب تصل إلى 2% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - تراجع سعر الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد أن شهد انخفاضا حادا أمس، ولكنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي مدفوعاً بتقارير أفادت استئناف الصين لشراء الذهب في نوفمبر الماضي بالإضافة إلى توقعات بقيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع القادم.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2674 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2680 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2675 دولارا للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وبالرغم من انخفاض أمس فإن الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2% وقد سجل أعلى مستوى في أسبوعين خلال تداولات الأمس عند 2726 دولارا للأونصة.

جاء الانخفاض أمس في أسعار الذهب بسبب الدولار الأمريكي الذي استكمل اليوم ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية ويقترب من أعلى مستوياته منذ عامين، ليحد من مكاسب الذهب ويدفعه إلى الانخفاض بشكل واضح يوم أمس.

قوة الدولار الأمريكي جاءت من ضعف العملات الرئيسية الأخرى بعد أن قام البنك المركزي السويسري أمس بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس دفعة واحدة، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ربع درجة مئوية للمرة الرابعة هذا العام، لتتراجع العملات متسببة في ارتفاع الدولار الأمريكي ليكون التأثير سلبي على أداء الذهب.

بيانات التضخم الأخيرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت ارتفاع التضخم على مستوى المستهلكين إلى أعلى مستوى في 7 أشهر ولكن معدلات التضخم جاءت وفقاً للمتوقع مما زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام خلال الأسبوع القادم.

الأسواق المالية تضع احتمال بنسبة 98% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم، على أن يتوقع البنك تباطؤ في سياسة التوسع التي اتبعها منذ سبتمبر الماضي، وقام خلالها بخفض الفائدة 75 نقطة أساس حتى الآن.

خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع القادم لن يكون مفاجئ بالنسبة لأسعار الذهب، لأنه قد تم تسعيرة بالفعل في الأسواق المالية، ولكن التركيز سينصب على مخطط النقاط الذي يتوقع أداء أسعار الفائدة والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية من قبل أعضاء البنك الفيدرالي.

توقعات أعضاء البنك وتصريحات رئيس البنك جيروم باول ستحدد اتجاه الذهب خلال الفترة القادمة، لأن الأسواق تتوقع فترة هدوء من البنك الفيدرالي وترقب لنتائج سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب والتي قد يكون لها تأثيرات داعمة للتضخم والدولار الأمريكي.

وبالنسبة للطلب على الذهب المادي فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب حول العالم خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر بمقدار - 8.2 طن ذهب وذلك بعد ارتفاع في التدفقات خلال الأسبوع السابق.

بينما أظهر تقرير عن مجلس الذهب العالمي أن الذهب يستعد لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ أكثر من عقد من الزمان في ظل عمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية التي عوضت التراجع في الطلب من قبل المستهلكين.

وأشار مجلس الذهب العالمي أن اجماع السوق يشير إلى نمو إيجابي ولكن أكثر تواضعا للذهب في عام 2025، حيث تركز كل الأنظار على ما قد تعنيه ولاية ترامب الثانية للاقتصاد العالمي وتأثيره على الذهب.

أسعار الذهب في مصر

استقرت تداولات الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم الجمعة بعد التراجع الذهب سجله يوم أمس، ولكن بشكل عام يظل أداء الذهب المحلي في مصر بشكل كبير مدعوما بتحسن أداء الذهب العالمي هذا الأسبوع بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3825 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3820 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 45 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3835 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3880 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب في مصر يوم أمس جاء نتيجة انخفاض سعر الذهب العالمي بسبب قوة الدولار الأمريكي، إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستوياته قياسية قبل نهاية تداولات الأسبوع في البنوك تسبب في تماسك أسعار الذهب المحلي وعدم الدخول في انخفاض بشكل حاد.

استطاع الذهب المحلي الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 3800 جنيه للجرام وذلك بعد أن سجل قمة سعرية يوم أمس عند 3880 جنيها للجرام، وسنترقب اليوم هل سيحافظ الذهب المحلي على تداولاته فوق المستوى 3800 جنيه للجرام مع نهاية الأسبوع أم سيشهد المزيد من التراجع.

الارتفاع الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في احتياطي النقد الأجنبي ووصوله إلى 46.95 مليار دولار ساهم في استقرار حركة الأسعار بالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية واقترابه من المستوى 51 جنيه لكل دولار.

هذا وقد توقع بنك جولدمان ساكس أن ينتعش الجنيه المصري خلال العام القادم بالرغم من التراجع الحالي في مستوياته، بينما أظهر أحدث تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقع تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 في ظل تراجع ضغوط التمويل الخارجي.

توقعات أسعار الذهب

عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع اليوم الجمعة بعد أن شهد انخفاض حاد أمس بسبب قوة الدولار الأمريكي، ولكن الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال تداولات الأسبوع بدعم من التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام.

استقرت تداولات الذهب في مصر مع بداية جلسة اليوم الجمعة بعد التراجع الذي سجله يوم أمس بسبب انخفاض سعر الذهب العالمي، ولكن يظل سعر الذهب المحلي يتداول بدعم واضح من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية في البنوك الرسمية بالإضافة إلى تحسن أداء الذهب العالمي هذا الأسبوع بشكل عام.

تسبب الانخفاض الكبير في سعر الذهب العالمي يوم أمس في تسجيل الذهب اغلاق يوم أمس تحت المستوى 2700 دولار للأونصة، وسنترقب اليوم الاغلاق الأسبوعي للذهب وهل يستطيع العودة للإغلاق فوق هذا المستوى مجددا خاصة مع غياب البيانات الاقتصادية عن الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد أن سجل سعر الذهب المحلي عيار 21 أعلى مستوى يوم أمس عند المستوى 3880 جنيها للجرام متخطياً قمته السعرية الأخيرة عند 3850 جنيها للجرام، استسلم السعر لعمليات البيع لجني الأرباح ليبدأ في التراجع التدريجي ولكنه استطاع أن يحتفظ بالتداولات فوق المستوى 3800 جنيه للجرام ليغلق تداولات الأمس عند 3835 جنيها للجرام.