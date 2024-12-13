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سعود عبد الحميد ضمن التشكيل المثالي للجولة السادسة بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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سعود عبد الحميد ضمن التشكيل المثالي للجولة السادسة بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

سعود عبد الحميد ضمن التشكيل المثالي للجولة السادسة بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - تواجد سعود عبد الحميد لاعب روما الإيطالي، ضمن التشكيلة المثالية للاعبي الأسبوع بالدوري الإيطالي.

وسجل سعود عبد الحميد، لاعب منتخب السعودية، والمحترف في صفوف روما الإيطالي، أول أهدافه مع الذئاب منذ انضمامه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الماضية.

هدف سعود عبد الحميد الأول تم تسجيله في شباك فريق سبورتنج براجا البرتغالي في الدقيقة 47، في المباراة الجارية بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في مسابقة الدوري الأوروبي.

وكشف أحمد المعلم، وكيل اللاعب سعود عبد الحميد، المحترف ضمن صفوف نادي روما الإيطالي، عن مفاجأة مدوية بإعلانه تلقيه اتصالات من جانب أندية أوروبية تستطلع إمكانية التعاقد مع اللاعب في الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال المعلم عبر بودكاست "مايكس": إن سعود عبد الحميد يقدم بدايات رائعة مع روما بدليل أنه لم يغب عن قائمة أي مباراة لفريقه في الموسم الحالي مع أي مدرب.

 الدوري الإيطالي صعب تكتيكيًا

وأضاف: "ليس من السهل أن يدخل اللاعب قائمة اللاعبين لكل مباراة، خاصة أن الدوري الإيطالي صعب تكتيكيًا بجانب أن سعود عبد الحميد لم ينتظم في تدريبات فريقه الحالي بفترة الإعداد".

ودلل المعلم على صحة كلامه، مؤكدًا أن سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال خاض تجربة لمدة 6 أشهر مع فياريال الإسباني، ولم ينجح في دخول قائمة أي مباراة سوى لقاء وحيد.

أول أهداف سعود مع الذئاب

وسجل سعود عبد الحميد، لاعب منتخب السعودية، والمحترف في صفوف روما الإيطالي، أول أهدافه مع الذئاب منذ انضمامه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الماضية.

هدف سعود عبد الحميد الأول تم تسجيله في شباك فريق سبورتنج براجا البرتغالي في الدقيقة 47، في المباراة الجارية بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في مسابقة الدوري الأوروبي.

وسجل سعود عبد الحميد أول هدف للاعب سعودي في تاريخ المسابقات الأوروبية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة فريق روما الإيطالي ضد سبورتنج براجا البرتغالي بنتيجة 0/1 للذئاب، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الأوروبي.

سجل لورينزو بيليجريني هدف فريق روما في مرمى سبورتنج براجا في الدقيقة 11.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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