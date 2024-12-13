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أنشيلوتي يكشف موقف مبابي من المشاركة فى نهائي كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

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أنشيلوتي يكشف موقف مبابي من المشاركة فى نهائي كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

أنشيلوتي يكشف موقف مبابي من المشاركة فى نهائي كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:10 مساءً - حدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني فرص مشاركة كيليان مبابي نجم الفريق في بطولة كأس القارات للأندية فيفا إنتركونتيننتال المقامة في قطر.

أنشيلوتي يكشف مصير مبابي


قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "حالة مبابي ليست خطيرة، ولكنه لن يشارك في مباراة رايو فاييكانو غدا".

واستدرك المدرب الإيطالي المخضرم "ولكن مبابي سيسافر معنا إلى قطر، وهناك سندرس موقفه وإمكانية المجازفة به".


ويعاني كيليان مبابي من إصابة عضلية أجبرت أنشيلوتي على استبداله في أول نصف ساعة من مباراة أتالانتا.

وأكد مدرب ريال مدريد أن لاعب الوسط إدواردو كامافينجا تعافى من إصابته وجاهز للمشاركة في مباراة الغد.

وشدد "مواجهة فاييكانو لطالما تبقى مباراة صعبة علينا، فهم فريق شرس، ولكننا نثق في أنفسنا، وسنخوض اللقاء بحماس شديد بعد الفوز على أتالانتا في بيرجامو بدوري الأبطال".

وأتم أنشيلوتي "الفوز على أتالانتا يدعو للتفاؤل، لأننا تجاوزنا اختبارات صعبة في المباراة بفضل العمل الجماعي والالتزام الدفاعي".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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