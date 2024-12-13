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الرياضة - 01:51 - ياسر ريان لـ«الأسبوع»: لا أريد مشاركة إمام عاشور أمام باتشوكا.. والأهلي قادر على الفوز - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:51 - ياسر ريان لـ«الأسبوع»: لا أريد مشاركة إمام عاشور أمام باتشوكا.. والأهلي قادر على الفوز - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:51 - ياسر ريان لـ«الأسبوع»: لا أريد مشاركة إمام عاشور أمام باتشوكا.. والأهلي قادر على الفوز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:51 مساءً - تحدث ياسر ريان، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، عن مباراة الأحمر المرتقبة والمنتظرة في بطولة كأس التحدي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، والتي تقام مساء غد السبت بالدوحة.

ويصطدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي «نصف نهائي إنتركونتيننتال»، مساء غد السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، على أرضية ستاد 974 بالدوحة.

ياسر ريان يتحدث لـ كلمتك عن مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

وتحدث النجم ياسر ريان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابقين، عن تلك المواجهة النارية والمرتقبة للمارد الأحمر في بطولة كأس التحدي، وذلك عبر تصريحات لـ«الأسبوع»، اليوم الجمعة، كما كشف «ريان» عن التشكيل الأنسب للسويسري مارسيل كولر أمام فريق باتشوكا المكسيكي.

وقال ياسر ريان: «فريق باتشوكا قوي ومنظم ويلعب على الهجمات المرتدة بشكل مثالي، وبالتأكيد فوزه على بوتافوجو بتلك النتيجة وتأهله إلى مواجهة الأهلي بكأس التحدي، يثبت إنه فريق كبير».

وأضاف «ريان» في تصريحاته: «الأهلي يحتاج للفوز بتلك المباراة من أجل ملاقاة ريال مدريد على نهائي الأندية، لذلك ستكون فرصته أكبر وأفضل في الفوز أمام باتشوكا، في ظل الدعم المعنوي والنفسي الكبير للاعبي الأحمر في قطر حاليًا».

وشدد نجم الأهلي السابق، على أهمية دور جماهير الأحمر في مباراة الغد، قائلًا: «سيكونوا هم كلمة السر في فوز الأحمر، والمدرجات بالكامل ستمتلئ بالجماهير الحمراء».

وواصل: «الأهلي قادر على تخطي باتشوكا، ولكن على مارسيل كولر دراسة المباراة والخصم بشكل جيد جدًا».

ياسر ريان يختار تشكيل الأهلي الأنسب أمام باتشوكا ويستبعد إمام عاشور

وعن التشكيل الأفضل الذي يخوض به الأهلي مباراة باتشوكا المكسيكي، غد السبت، اختار ياسر ريان، هذا التشكيل: «محمد الشناوى - عمر كمال - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - مروان عطية - أكرم توفيق - عمرو السولية - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي».

وعن عدم اختياره لـ إمام عاشور بشكل أساسي في تشكيل الأهلي، أكد: «أتمنى أن لا يشارك إمام عاشور بشكل أساسي مع الأحمر، واللاعب يحتاج لـ«قرصة ودن».

واختتم ريان تصريحاته قائلًا: «أتمنى أن يفوز الأهلي بالمباراة بأي نتيجة، الأهم هو التأهل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال وملاقاة ريال مدريد».

وينتظر بطل أوروبا ريال مدريد، الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، وذلك في نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال هذا الموسم، حيث يسعى الأحمر لكتابه تاريخ جديد في عالم المستديرة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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