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محمد الشناوي: هدفنا التتويج بكأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

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محمد الشناوي: هدفنا التتويج بكأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

محمد الشناوي: هدفنا التتويج بكأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:50 مساءً - أكد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد فريق الأهلي لكرة القدم، أن هدف الفريق هو الفوز بكأس إنتركونتيننتال 2024.

محمد الشناوي: نحن حاضرون دائمًا في بطولة كأس إنتركونتيننتال وكل اللاعبين فخورون وسعداء بالمشاركة فيها

وقال محمد الشناوي في تصريحات عبر موقع الفيفا: "المشاركة في كأس إنتركونتيننتال تعني الكثير بالنسبة لنا في الأهلي، فنحن حاضرون دائمًا في هذه البطولة، وكل اللاعبين فخورون وسعداء بالمشاركة فيها، وكل تركيزنا منصب على التحدي، هدفنا هو الفوز بكأس التحدي والوصول إلى النهائي ثم الفوز باللقب في النهاية".

وعن ملعب 974 قال: "يظل هذا الأمر مهمًا بالنسبة لنا، ويسعدنا العودة، حيث تكون الأجواء رائعة دائمًا بحضور جماهيرنا".

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا أمام ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي إنتركونتيننتال 2024.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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