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الرياضة - 01:31 - شقق الإسكان الاجتماعي.. آخر موعد لشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:31 - شقق الإسكان الاجتماعي.. آخر موعد لشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:31 - شقق الإسكان الاجتماعي.. آخر موعد لشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - قررت وزارة الإسكان مد فترة شراء كراسات الشروط لـ شقق الإسكان الاجتماعي، ويبحث الكثير من المواطنين والراغبين في التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي عن آخر موعد لشراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي.

شقق الإسكان الاجتماعي

وفي هذا الصدد، تستعرض كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص آخر موعد لشراء كراسات الشروط، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا .

آخر موعد لشراء كراسات شروط شقق الإسكان 2024

قررت وزارة الإسكان الاجتماعي، مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية حتى الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، بدلًا من الموعد السابق في 24 ديسمبر، لتعويض فترة التوقف المؤقت.

ويمكن الحصول على كراسات شروط الإسكان الاجتماعي من مكاتب البريد المميزة في المحافظات التي يتضمنها الطرح، حيث يبلغ عددها نحو 400 مكتب، ويتم شراء كراسة الشروط بسعر 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية المقدرة بـ355 جنيها، من مكاتب البريد المميكن بالمدن المطروح بها الوحدات السكنية.

شقق الاسكان

طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، الدخول على الرابط الخاص بالتقديم من هنـــــــــــــــــا.

شقق الإسكان الاجتماعي

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أما بالنسبة لطريقة حجز الوحدات يتبع المواطن الخطوات التالية، والتي جاءت كما يلي:

1- الدخول على موقع التقديم على الشقق من هنــــــــــــــا.

2- يقوم المواطن بإدخال بياناته ومرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا ويُشترط أن تكون سارية.

3- يختار الدور الذي يرغب في السكن به.

4- يضغط على أيقونة أرغب التقديم، وملء كافة البيانات المطلوبة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون شخصًا طبيعيًا وليس مؤسسة أو شركة.

- لا يسمح للأسرة الواحدة «الزوج والزوجة والأبناء القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.

- يحظر على المتقدم وأفراد أسرته الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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