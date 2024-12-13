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محمد صلاح يحصد جائزة جديدة بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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محمد صلاح يحصد جائزة جديدة بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

محمد صلاح يحصد جائزة جديدة بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:30 مساءً -  فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي.

وتوج صلاح بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، ليتبقى له التتويج بها مرة وحيدة لمعادلة رقمي سيرخيو أجويرو وهاري كين الأكثر تتويجا بها برصيد 7 مرات.

من جانبه  أكد أرني سلوت، مدرب ليفربول، سعادته بالدور الذي يلعبه محمد صلاح مع الفريق، مشيرا إلى أنه لا يشعر بالقلق بسبب الغموض الذي يحيط بمستقبل قائد منتخب مصر، الذي يقضي الموسم الأخير في عقده مع "الريدز".

 

وقال سلوت في مؤتمر صحفي قبل مباراة فولهام في الدوري الإنجليزي: "تجديد عقود صلاح وأرنولد وفان ديك؟ لا يقلقني هذا، نحن نقبل الوضع كما هو وهذا هو الوضع الحالي".
وأوضح: "إنهم يلعبون في نادٍ جيد للغاية ويؤدون بشكل جيد للغاية في الوقت الحالي، نأمل أن نتمكن من الحفاظ على هذا الوضع لفترة طويلة".

وأضاف سلوت: "أعمل مع العديد من اللاعبين المميزين هنا ومحمد صلاح هو بالتأكيد واحد منهم، لكنه أيضا واحد من اللاعبين الذين يجب أن يسجلوا الأهداف مثل المهاجمين الآخرين لدينا".

وأردف: "صلاح أحد أسباب حفاظنا على نظافة شباكنا لأننا ندافع بـ11 لاعبا ونهاجم بـ11 لاعبا وهو أحد اللاعبين الذين يعملون على إنهاء هجماتنا".

وأتم سلوت تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "لقد قام بذلك بشكل جيد للغاية لعدة سنوات مع ليفربول ونأمل أن يتمكن من الاستمرار في القيام بذلك في الأسابيع المقبلة أيضا".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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