الرياضة - 01:11 - غدا.. «جنح الاقتصادية» تعقد ثاني جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:11 مساءً - تعقد محكمة جنح الاقتصادية، صباح غد السبت، ثاني جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر الفسق والفجور.

ووجهت النيابة العامة في تحقيقاتها مع البلوجر هدير عبد الرازق، تهمة نشر صورًا خادشة للحياء العام، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«إنستجرام»، و«يوتيوب»، و«تيك توك»، كما بثت هدير عبد الرازق مقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدة الإغراء بها.

وأضافت النيابة العامة أن البلوجر هدير عبد الرازق، ارتكبت فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، وأغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

إحالة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة

و أحالت النيابة العامة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو الذي بثته البلوجر هدير عبد الرازق يتضمن محتوى وهي ترتدي ملابس بشكل مثير والتحريض على الفجور.

أقوال هدير عبد الرازق

وقالت البلوجر هدير عبد الرازق، أثناء التحقيق معها: إنها لا تفعل أمرًا محرمًا، ولا تحرض الفتيات على الفسق، مشيرة إلى أن كل ما تفعله هو إعلانات لماركات ملابس داخلية ولانجيري ومايوهات وتتقاضى على هذا أموالًا.

وأشارت هدير، إلى أنها تعتبر نفسها موديل للملابس وتتخذها مهنة لها، مثل الموديلز اللواتي يعملن بها وتملئ صورهن المجلات والصحف، كما أنها لم يتم القبض عليها سابقا أو اتهامها بأي تهمة وهذه هي المرة الأولى لها، مشيرة إلى أنها تثق في حصولها على البراءة.

يذكر أن بداية الواقعة كانت عندما رصدت مباحث الآداب، قيام إحدى السيدات بنشر فيديوهات مخلة بالآداب تحرض فيها على نشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبتقنين الإجراءات تم تحديد المتهمة وباستهدافها تم ضبطها داخل إحدى الشقق بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.