الرياضة - 01:11 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:11 مساءً - سعر الدولار.. حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، نحو 50.77 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، نحو 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، نحو 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، نحو 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، نحو 50.80 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، نحو 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، بلغ نحو 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، نحو 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، نحو 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني، نحو 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد، نحو 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.