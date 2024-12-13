ملك البحرين يبعث رسالة إلى الجولاني - أخبار كلمتك

ملك البحرين يبعث رسالة إلى الجولاني - أخبار كلمتك

احتراق المحاصيل الزراعية اليوم الجمعة(صور) - أخبار كلمتك

احتراق المحاصيل الزراعية اليوم الجمعة(صور) - أخبار كلمتك

سلوت: صلاح أحد أسباب نظافة شباك ليفربول ومستقبله لا يقلقني - أخبار كلمتك

سلوت: صلاح أحد أسباب نظافة شباك ليفربول ومستقبله لا يقلقني - أخبار كلمتك

مدرب بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الترجي التونسي - أخبار كلمتك

مدرب بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الترجي التونسي - أخبار كلمتك

مدرب الأهلي: جاهزون لمباراة باتشوكا والتتويج بكأس التحدي - أخبار كلمتك

مدرب الأهلي: جاهزون لمباراة باتشوكا والتتويج بكأس التحدي - أخبار كلمتك

بمشاركة 8 منتخبات، كل ما تريد معرفته عن بطولة "خليجي 26" - أخبار كلمتك

بمشاركة 8 منتخبات، كل ما تريد معرفته عن بطولة "خليجي 26" - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - غدا.. «جنح الاقتصادية» تعقد ثاني جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - غدا.. «جنح الاقتصادية» تعقد ثاني جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - نتيجة التظلم في مسابقة وظائف معلم مساعد.. الرابط وخطوات الاستعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - نتيجة التظلم في مسابقة وظائف معلم مساعد.. الرابط وخطوات الاستعلام - أخبار كلمتك

ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية للعراق لـ 150 مليون دولار - أخبار كلمتك

ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية للعراق لـ 150 مليون دولار - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:11 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:11 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:11 مساءً - سعر الدولار.. حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، نحو 50.77 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، نحو 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، نحو 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، نحو 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، نحو 50.80 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، نحو 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، بلغ نحو 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، نحو 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، نحو 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني، نحو 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد، نحو 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً
سعر الدولار الكندي اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

الأخضر بكامِ النهاردة؟.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

بكام النهاردة؟.. سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة باتشوكا المكسيكي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق