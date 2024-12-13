الرياضة - 12:51 - لجميع الصفوف.. موعد امتحانات نصف العام 2024 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:51 مساءً - موعد امتحانات نصف العام.. يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، عن موعد امتحانات نصف العام 2024 - 2025، لجميع المراحل، من أجل الاستعداد جيدًا لأداء الامتحانات.

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، موعد امتحانات نصف العام 2024-2025، والخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــا.

موعد امتحانات نصف العام 2024 - 2025

من المقرر أن تكون امتحانات نصف العام 2024 - 2025، في الفترة من 4 يناير وحتى 23 يناير 2025، وذلك وفقا للخريطة الزمنية المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، ويأتي موعد امتحانات الصفوف المختلفة كالتالي:

- امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام: تبدأ في يوم 11 يناير 2025، وتنتهى يوم 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

- امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي: في الفترة من 11 يناير 2025 وحتى يوم 16 من نفس الشهر.

- امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي: في الفترة من 11 يناير 2025 وحتى يوم 16 من نفس الشهر.

- امتحانات الشهادة الإعدادية: تعقد امتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية ابتداءً من 18 يناير 2025، وتنتهي في يوم 23 من نفس الشهر.

موعد الامتحانات التي لا تضاف للمجموع

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أن امتحانات نصف العام 2024 - 2025، لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية، تعقد قبل موعد امتحانات المواد الأساسية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 - 2025

- 28 سبتمبر: بدء الدراسة للعام الجديد.

- 4 يناير: بدء امتحانات نصف العام 2024 - 2025.

- 25 يناير: بدء إجازة نصف العام الدراسي 2025.

- 8 فبراير: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- 29 مايو: نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.