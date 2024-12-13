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الرياضة - 12:36 - سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:36 - سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:36 - سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - سعر الذهب الآن.. استقر سعر الذهب الآن في محلات الصاغة بمصر، وذلك مقارنة بآخر تحديث له صباح اليوم الجمعة 13 ديسمبر، فاستقر سعر الذهب الآن لعيار 21، وهو الأكثر مبيعا في محافظات مصر عند مستوى 3835 جنيها للبيع، 3810 جنيهات للشراء.

سعر الذهب الآن

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 الآن 4382.75 جنيه 4354.25 جنيه
عيار 22 الآن 4017.5 جنيه 3991.5 جنيه
عيار 21 الآن 3835 جنيها 3810 جنيهات
عيار 18 الآن 3287.25 جنيه 3265.75 جنيه
عيار 14 الآن 2191.5 جنيه 2177.25 جنيه
عيار 12 الآن 1760 جنيها 1731.5 جنيه

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب الآن لـ عيار 24

استقر سعر الذهب الآن عيار 24 في محلات الصاغة الآن بمصر عند 4382.75 جنيه للبيع، 4354.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن لـ عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر نحو 4017.5 جنيه للبيع، 3991.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن لـ عيار 21

استقر سعر الذهب الآن لعيار 21 في مصر، الأكثر مبيعا عند 3835 جنيها للبيع، 3810 جنيهات للشراء.

سعر الذهب الآن لـ عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الثبات عند 3287.25 جنيه للبيع، 3265.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن لـ عيار 14

في حين استقر سعر الذهب الآن لعيار 14 في السوق المحلي بداية تعاملات اليوم عند 2556.75 جنيه للبيع، 2540 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن لـ عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر استقرارا عند 2191.5 جنيه للبيع، 2177.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن لـ عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1643.5 جنيه للبيع، 1632.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

استقر سعر الجنيه الذهب الآن في مصر ليسجل 30680 جنيها للبيع، 30480 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب الآن

سجل سعر أونصة الذهب الآن في مصر 2669.16 دولار للبيع، و 2668.89 دولار للشراء

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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