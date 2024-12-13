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عمومية اتحاد تنس الطاولة تنتخب مجلس إدارة جديدا اليوم - أخبار كلمتك

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عمومية اتحاد تنس الطاولة تنتخب مجلس إدارة جديدا اليوم - أخبار كلمتك

عمومية اتحاد تنس الطاولة تنتخب مجلس إدارة جديدا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:20 مساءً - تنس الطاولة، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة اجتماعا مهما، اليوم الجمعة، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد المصري لـ4 سنوات مقبلة.

موعد انتخابات اتحاد تنس الطاولة

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد تنس الطاولة في الـ5 عصرا، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

قائمة المرشحين في انتخابات تنس الطاولة

وتشهد انتخابات اتحاد تنس الطاولة صراعا قويا في مختلف المقاعد، وتضم قائمة المرشحين كلا من:

الرئيس: تامر وفقي - أشرف حلمي 

نائب الرئيس: عبد العزيز السيسي - خالد الحفني

أمين الصندوق: محمد الماوي - محمود أباظة

العضوية: أشرف عبد الفتاح - وليد عبد العال - محمد غريب - هبة الله حامد - سامي سعيد، - رغد مجدي - هشام ناجي - عمرو فهمي

تشكيل مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة

ويتشكل مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة وفقا للائحة من رئيس ونائب وأمين صندوق و4 أعضاء بينهم سيدة على الأقل، وتضم الجمعية العمومية 33 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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