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استعدادات مواجهة باتشوكا، كولر يجتمع مع جهازه المعاون فى فندق الإقامة بقطر - أخبار كلمتك

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استعدادات مواجهة باتشوكا، كولر يجتمع مع جهازه المعاون فى فندق الإقامة بقطر - أخبار كلمتك

استعدادات مواجهة باتشوكا، كولر يجتمع مع جهازه المعاون فى فندق الإقامة بقطر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:00 مساءً -  عقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون صباح اليوم الجمعة داخل مقر إقامة الفريق فى قطر من أجل مناقشة ترتيبات مران الفريق الأخير اليوم استعدادا لمواجهة باتشوكا المكسيكي.

ويستعد الأهلي لمواجهة باتشوكا المكسيكي غدا السبت فى نصف نهائى كأس الإنتركونتيننتال فى العاصمة القطرية الدوحة.

 

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي والقنوات الناقلة

 وتقام مباراة الأهلي وباتشوكا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، استعداداته لمواجهة باتشوكا المكسيكي   فى نصف نهائى الإنتركونتننتال.

 

مكافآت بطولة الإنتركونتننتال 

 حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت البطولة منذ بدايتها على النحو التالي:

 حصل فريق أوكلاند سيتي صاحب المركز الأخير على 500 ألف دولار، فيما حصل كل من العين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي على مليون دولار بعد مغادرتهم البطولة من الدور ربع النهائي، فيما ضمن كل من الأهلي وباتشوكا الحصول على 2 مليون دولار بعد صعودهما للدور نصف النهائي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار والبطل على 5 ملايين دولار. 

وحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ولاعبي الفريق على متابعة لقاء بوتافوجو وباتشوكا من ملعب المباراة، وأبدوا إعجابهم بأداء الفريق المكسيكي الذي استطاع تحقيق الفوز على بوتافوجو بثلاثية نظيفة في مفاجأة كبيرة للجميع، حيث رشح أغلب اللاعبين والجهاز الفني بوتافوجو للصعود والفوز على باتشوكا صاحب المركز السادس عشر بالدوري المكسيكي. 

 

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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