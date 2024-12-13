الرياضة - 11:56 - خالد جاد الله لـ«الأسبوع»: باتشوكا فريق منظم.. أتوقع فوز الأهلي.. وهذا التشكيل الأنسب للأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - تحدث خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، عن مباراة المارد الأحمر المرتقبة والمنتظرة في بطولة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي، والتي تقام مساء غد السبت بالدوحة.

ويصطدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي «نصف نهائي إنتركونتيننتال»، مساء غد السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، على أرضية ستاد 974 بالدوحة.

وينتظر العملاق الإسباني ريال مدريد، الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، وذلك في نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال هذا الموسم، حيث يسعى الأحمر لكتابه تاريخ جديد في عالم المستديرة.

خالد جاد الله يتحدث لـ كلمتك عن مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

وتحدث النجم خالد جاد الله أحد أبرز نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي، عن تلك المواجهة النارية والمرتقبة لكتيبة مارسيل كولر، وذلك عبر تصريحات لـ«الأسبوع»، كما كشف عن التشكيل الأنسب للأحمر أمام فريق باتشوكا المكسيكي.

وقال خالد جاد الله: «كنت متوقع فوز بوتافوجو على باتشوكا في المباراة الماضية، ولكن الارهاق والإجهاد أثرا بشكل كبير على الفريق البرازيلي، وهو السبب في فوز الفريق المكسيكي بتلك النتيجة الكبيرة».

وأضاف جاد الله: «باتشوكا فريق منظم وقوي ويعتمد على الهجمات المرتدة ويتميز بالتحول السريع من الناحية الدفاعية للناحية الهجومية، ولكن تبقى حظوظ الأهلى كبيرة فى تخطى المباراة، والتأهل إلى النهائي ومواجهة ريال مدريد».

خالد جاد الله يختار تشكيل الأهلي الأنسب أمام باتشوكا

وعن التشكيل الأفضل الذي يخوض به الأهلي مباراة باتشوكا المكسيكي، غد السبت، اختار خالد جاد الله، هذا التشكيل: «محمد الشناوى - أكرم توفيق - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا كوكا - عمرو السولية - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي».

واختتم نجم الأهلي السابق بتوقعاته لنتيجة المواجهة، قائلًا: «أتوقع فوز الأحمر بنتيجة 2-1، والتأهل إلى المباراة النهائية أمام العملاق ريال مدريد».