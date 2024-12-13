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موعد الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والترجي التونسي بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

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موعد الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والترجي التونسي بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

موعد الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والترجي التونسي بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - يقام اليوم الاجتماع الفني لمباراة فريق بيراميدز والترجي التونسي المقرر إقامتها غدا السبت بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقام الاجتماع الفني باستاد رادس الأوليمبي مستضيف المباراة.

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي 

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء غد السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الترجي التونسي وبيراميدز 

وتذاع مباراة بيراميدز والترجي التونسي عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة. 

حكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

ويدير مباراة الترجي التونسي وبيراميدز طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

ترتيب مجموعة بيراميدز 

ويحتل فريق  بيراميدز  صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل ومتساويًا مع الترجي في عدد النقاط، ولكنه يتصدر بفارق الأهداف ثم دجوليبا برصيد نقطة وساجرادا بنفس الرصيد.

وفاز بيراميدز على ساجرادا بخماسية مقابل هدف ثم تعادل سلبيا مع دجوليبا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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