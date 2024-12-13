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الرياضة - 10:51 - للمدارس والجامعات.. موعد إجازة نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:51 - للمدارس والجامعات.. موعد إجازة نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:51 - للمدارس والجامعات.. موعد إجازة نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:51 صباحاً - إجازة نصف العام الدراسي.. يسأل اطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي، وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية العام.

يوفر كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص «موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي للمدارس والجامعات»، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال الضغط هنــــــــــا.

موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي

ستبدأ إجازة منتصف العام لطلاب المدارس للعام الدراسي 2025 يوم 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين حيث تنتهي الخميس الموافق 6 فبراير 2025، وذلك وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إجازة نصف العام الدراسي

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي في الجامعات 2025، من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025.

موعد بدء العام الدراسي الثاني 2025

ويبدأ العام الدراسي الثاني في المدارس والجامعات يوم 8 فبراير 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، التزامها بتنظيم العملية التعليمية بما يحقق راحة الطلاب وأولياء الأمور، وذلك مع مراعاة المناسبات الدينية والمجتمعية، حيث تمثل إجازة نصف العام فرصة للطلاب للاستراحة والاستعداد لأستكمال العام الدراسي، في ظل استمرار الجهود لتحقيق تجربة تعليمية شاملة ومتوازنة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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