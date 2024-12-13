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ريال مدريد يستهدف التعاقد مع ثنائي مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

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ريال مدريد يستهدف التعاقد مع ثنائي مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع ثنائي مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:35 صباحاً - يستهدف نادي  ريال مدريد ضم اثنين من لاعبي مانشستر يونايتد لتعزيز صفوفه في الفترة المقبلة.

وقالت شبكة سكاي سبورتس ان ريال مدريد يراقب الثنائي ليساندرو مارتينيز وديوجو دالوت قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

من ناحية أخرى وعلى صعيد النادي الملكي أيضا كشف تقرير صحفي إسباني، مساء أمس الخميس، عن مدة غياب الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق ريال مدريد، عن الملاعب بعد إصابته مع الميرنجي خلال مواجهة أتالانتا، في دوري أبطال أوروبا.

وشارك كيليان في فوز الملكي على أتالانتا (3-2)، حيث سجل الهدف الافتتاحي لفريقه، فيما أوضح النادي المدريدي أن مبابي يعاني من إصابة في فخذ ساقه اليسرى، وأن عودته تعتمد على التطورات.

مدة غياب مبابي عن الملاعب

من ناحية أخرى، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إصابة مبابي ستبقيه خارج الملاعب لمدة 7 أيام على الأقل.

وأضافت الصحيفة أن الجناح الفرنسي سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة رايو فاليكانو، السبت المقبل بالدوري الإسباني، بينما مشاركته في نهائي كأس الإنتركونتيننتال يوم 18 ديسمبر الجاري محل شك كبير.

وتابعت: "الطاقم الطبي سيبذل كل ما في وسعه لضمان لعب الفرنسي بالمباراة التي لم يتحدد خضمها بعد، لكن الحقيقة هي أنه لن يتم المجازفة به أيضا".

وسلطت الصحيفة الضوء على إصابات مبابي مع ريال مدريد في الأشهر الأربعة التي لعب فيها مع الفريق، حيث عانى من إصابة بمنتصف سبتمبر خلال مواجهة ألافيس، وأبعدته عن الملاعب ثلاثة أسابيع.
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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