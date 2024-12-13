باريس سان جيرمان يصعب استمرار جوهرة هولندا في لايبزيج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:10 صباحاً - يُعد تشافي سيمونز من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، حيث لفت أنظار العديد من كبار أندية القارة.

النجم الهولندي البالغ من العمر 21 عامًا يلعب حاليًا مع نادي آر بي لايبزيج الألماني على سبيل الإعارة، وقدم أداءً مميزًا جعله محط اهتمام واسع في سوق الانتقالات.

وعلى الرغم من وجود أكثر من نادٍ يرغب في الحصول على خدمات سيمونز، إلا أن لايبزيج يريد استمراره هو الآخر على الرغم من صعوبة الأمر، لكنه يواجه تحديات كبيرة في مساعيه لضم النجم الهولندي تشافي سيمونز بشكل نهائي من باريس سان جيرمان.

بعيدًا عن الصعوبات، هناك عدة عوامل تصب في صالح لايبزيج، حيث يشعر سيمونز بالراحة في صفوف النادي الألماني ويُكن احترامًا كبيرًا للمدرب ماركو روزه. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تبدأ المحادثات بين لايبزيج وباريس سان جيرمان، النادي الأصلي للاعب، في بداية العام المقبل. ومع ذلك، فإن اللاعب لن يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله في يناير، حيث يعتمد الأمر أيضًا على مستقبل المدرب ماركو روزه مع الفريق.

صعوبات بقاء سيمونز في لايبزيج

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة Sport Bild، قد يضطر النادي الألماني للتغلب على عدة عقبات لتحقيق هدفه بشأن استمرار الدولي الهولندي لفترة أطول بعد نهاية الموسم، رغم نجاحه في إقناعه بالبقاء خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

السعر المطلوب للتعاقد مع سيمونز يمثل عقبة كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن باريس سان جيرمان قد يطلب مبلغًا يقارب 80 مليون يورو، وهو مبلغ يعتبر صعب المنال بالنسبة للايبزيج.

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