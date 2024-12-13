1643 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

1643 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعرف على تفاصيل مشاهد خالد الصاوي في "المداح 5" - أخبار كلمتك

تعرف على تفاصيل مشاهد خالد الصاوي في "المداح 5" - أخبار كلمتك

تعرف على تفاصيل شخصية نهى عابدين في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

تعرف على تفاصيل شخصية نهى عابدين في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

باريس سان جيرمان يصعب استمرار جوهرة هولندا في لايبزيج - أخبار كلمتك

باريس سان جيرمان يصعب استمرار جوهرة هولندا في لايبزيج - أخبار كلمتك

مطار عدن يعلن عن تعليمات هامة للمسافرين - أخبار كلمتك

مطار عدن يعلن عن تعليمات هامة للمسافرين - أخبار كلمتك

مسؤول بالشرعية :التنازلات التي يقدمها الحو ثيين مغرية ! - أخبار كلمتك

مسؤول بالشرعية :التنازلات التي يقدمها الحو ثيين مغرية ! - أخبار كلمتك

السعودية وبريطانيا تؤكدان دعمهما المطلق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني - أخبار كلمتك

السعودية وبريطانيا تؤكدان دعمهما المطلق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني - أخبار كلمتك

محلل عسكري: هذا السيناريو المتوقع باليمن والعراق - أخبار كلمتك

محلل عسكري: هذا السيناريو المتوقع باليمن والعراق - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يترأس الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين مصر والصين - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يترأس الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين مصر والصين - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو بـ 50 جنيها في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو بـ 50 جنيها في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة باتشوكا المكسيكي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة باتشوكا المكسيكي - أخبار كلمتك

الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة باتشوكا المكسيكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:35 صباحاً - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، استعداداته لمواجهة باتشوكا المكسيكي غدا السبت فى نصف نهائى الإنتركونتننتال.

مكافآت بطولة الانتركونتننتال 

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت البطولة منذ بدايتها على النحو التالي:

 حصل فريق أوكلاند سيتي صاحب المركز الأخير على 500 ألف دولار، فيما حصل كل من العين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي على مليون دولار بعد مغادرتهم البطولة من الدور ربع النهائي، فيما ضمن كل من الأهلي وباتشوكا الحصول على 2 مليون دولار بعد صعودهما للدور نصف النهائي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار والبطل على 5 ملايين دولار. 

وحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ولاعبي الفريق على متابعة لقاء بوتافوجو وباتشوكا من ملعب المباراة، وأبدوا إعجابهم بأداء الفريق المكسيكي الذي استطاع تحقيق الفوز على بوتافوجو بثلاثية نظيفة في مفاجأة كبيرة للجميع، حيث رشح أغلب اللاعبين والجهاز الفني بوتافوجو للصعود والفوز على باتشوكا صاحب المركز السادس عشر بالدوري المكسيكي. 

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبد الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

نجم الأهلي يكشف سر اعتراضه على تولي موسيماني تدريب الزمالك ويقترح المدير الفني المناسب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق