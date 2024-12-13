الرياضة - 09:26 - أبرزهم ميكالي.. تعرف على المرشحين لخلافة جوميز في الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:26 صباحاً - كشف الإعلامي محمد شبانة، عن المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفًا للبرتغالي جوزيه جومير، الذي رحل لتدريب الفتح السعودي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «بوكس تو بوكس»: «الزمالك دخل في مفاوضات مع ميكالي، والمدرب وافق ويقال أن اتحاد الكرة أيضًا وافق خاصة وأنه يحصل على 85 ألف دولار شهريًا».

وتابع: «كوبر أيضًا من الأسماء المرشحة وحصل تواصل بين محمود فايز، والمدرب وعرض عليه أمر تدريب الزمالك، وهناك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي من المرشحين لتدريب الفريق».

وأكمل: «مجلس الزمالك، يرفض التعاقد مع مدرب مصري، في الوقت الحالي، وهناك أسماء مرشحة من أبناء النادي مثل حلمي طولان، وطارق مصطفى، وحصل الأخير على موافقة البنك الأهلي، ولكن لم يحدث أي تواصل معه من قبل الزمالك».

وواصل شبانة: «الزمالك يمر بظروف صعبة حاليًا خاصًة وإنه مقبل على تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، بجانب توفير مقدم عقد المدرب الجديد».

واختتم: «عبد الواحد السيد، حاول مع أحمد مجدي، أن يستمر في الزمالك ويكون ضمن الجهاز الفني الأجنبي الجديد، ولكن مجدي رفض ويفضل الاستمرار مع جوزيه جوميز، وسينضم له في الفتح السعودي».